Песков рассказал, какая работа предстоит перед российско-арабским саммитом
2025-10-22T12:14:00+03:00
в мире
москва
россия
дмитрий песков
лига арабских государств
москва
россия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва не будет затягивать с проведением российско-арабского саммита, но предстоит напряженная работа по согласованию графиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что в долгий ящик это важное мероприятие убирать не будем. Но, как вы понимаете, это мероприятие, в котором участвуют многие страны, поэтому предстоит напряженная дипломатическая работа с тем, чтобы согласовать графики", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее посол Лиги арабских государств (ЛАГ
) в Москве
Валид Хамид Шилтаг сообщил РИА Новости, что российско-арабский саммит может состояться до конца 2025 года, если все будет согласовано, но возможно его проведение и в январе-феврале 2026 года.