Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2025
12:11 22.10.2025
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2025
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков
Россия неоднократно излагала свою позицию по украинскому урегулированию, ее элементы хорошо известны, они были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, РИА Новости, 22.10.2025
2025
в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков

Песков: Россия неоднократно излагала свою позицию по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия неоднократно излагала свою позицию по украинскому урегулированию, ее элементы хорошо известны, они были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Россия это делала неоднократно (излагала свою позицию по украинскому урегулированию - ред.). Элементы нашей позиции хорошо всем известны. Они весьма четко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
В Кремле рассказали о работе Путина и Трампа
12:10
12:10
 
В миреРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
