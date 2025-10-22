https://ria.ru/20251022/kreml-2049802339.html
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2025
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков
Россия неоднократно излагала свою позицию по украинскому урегулированию, ее элементы хорошо известны, они были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, РИА Новости, 22.10.2025
Позиция России по Украине хорошо известна, заявил Песков
Песков: Россия неоднократно излагала свою позицию по украинскому урегулированию