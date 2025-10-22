Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным
22.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
сша
россия
будапешт
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным

Песков заявил, что ни Трамп, ни Путин не хотят терять время впустую

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять время впустую - ни президент США, ни президент России.
Ранее Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени.
"Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин", - сказал Песков журналистам.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Помимо других тем, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Встреча Путина и Трампа была их обоюдным желанием, заявил Песков
