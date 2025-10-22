https://ria.ru/20251022/kreml-2049801113.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным - РИА Новости, 22.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять... РИА Новости, 22.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным
Песков заявил, что ни Трамп, ни Путин не хотят терять время впустую