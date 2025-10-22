В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять время впустую - ни президент США, ни президент России.