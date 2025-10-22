Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР
07:00 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/koreja-2049750615.html
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 22.10.2025
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР
Управление национальной безопасности Южной Кореи провело экстренное заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Японское море
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР

УНБ Южной Кореи провело экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР

Запуск баллистической ракеты в КНДР
Запуск баллистической ракеты в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency
Запуск баллистической ракеты в КНДР . Архивное фото
СЕУЛ, 22 окт - РИА Новости. Управление национальной безопасности Южной Кореи провело экстренное заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, обсудили ситуацию с безопасностью и ответные меры, сообщила президентская администрация.
Ранее КНДР произвела пуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 350 километров и, предположительно, упали на территории КНДР.
Пуск северокорейской баллистической ракеты
Баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров, сообщили СМИ
06:16
Сообщается, что на совещании при участии Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ), минобороны и других ведомств стороны обменялись информацией о ситуации в сфере безопасности в связи ракетными пусками КНДР и обсудили возможные меры реагирования.
Как говорится в релизе, управление в режиме реального времени отслеживало ситуацию с запуском ракет, докладывало президенту и внимательно наблюдало за развитием событий.
"В ходе совещания были проверены меры реагирования управления, министерства обороны и вооруженных сил, а также дана оценка возможного влияния инцидента на ситуацию на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.
Правительство Южной Кореи пообещало внимательно следить за дальнейшими действиями КНДР, включая возможность дополнительных ракетных запусков, и рассмотреть "необходимые ответные меры".
Флаг Японии
В Японии не зафиксировали падение ракеты КНДР в своей экономической зоне
04:05
 
