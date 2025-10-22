В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР

СЕУЛ, 22 окт - РИА Новости. Управление национальной безопасности Южной Кореи провело экстренное заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, обсудили ситуацию с безопасностью и ответные меры, сообщила президентская администрация.

Ранее КНДР произвела пуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря , они пролетели примерно 350 километров и, предположительно, упали на территории КНДР.

Сообщается, что на совещании при участии Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ), минобороны и других ведомств стороны обменялись информацией о ситуации в сфере безопасности в связи ракетными пусками КНДР и обсудили возможные меры реагирования.

Как говорится в релизе, управление в режиме реального времени отслеживало ситуацию с запуском ракет, докладывало президенту и внимательно наблюдало за развитием событий.

"В ходе совещания были проверены меры реагирования управления, министерства обороны и вооруженных сил, а также дана оценка возможного влияния инцидента на ситуацию на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.