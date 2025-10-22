https://ria.ru/20251022/koreja-2049750615.html
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 22.10.2025
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР
Управление национальной безопасности Южной Кореи провело экстренное заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T07:00:00+03:00
2025-10-22T07:00:00+03:00
2025-10-22T07:00:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150037/63/1500376354_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_49d2ae94fd97d634d1b6dcb29f4f6578.jpg
https://ria.ru/20251022/kndr-2049747694.html
https://ria.ru/20251022/yaponiya-2049740724.html
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150037/63/1500376354_173:0:2828:1991_1920x0_80_0_0_339abe020892c9bce48dbe0a51425d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Японское море
В Южной Корее провели экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР
УНБ Южной Кореи провело экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР
СЕУЛ, 22 окт - РИА Новости. Управление национальной безопасности Южной Кореи провело экстренное заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, обсудили ситуацию с безопасностью и ответные меры, сообщила президентская администрация.
Ранее КНДР
произвела пуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря
, они пролетели примерно 350 километров и, предположительно, упали на территории КНДР.
Сообщается, что на совещании при участии Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ), минобороны и других ведомств стороны обменялись информацией о ситуации в сфере безопасности в связи ракетными пусками КНДР и обсудили возможные меры реагирования.
Как говорится в релизе, управление в режиме реального времени отслеживало ситуацию с запуском ракет, докладывало президенту и внимательно наблюдало за развитием событий.
"В ходе совещания были проверены меры реагирования управления, министерства обороны и вооруженных сил, а также дана оценка возможного влияния инцидента на ситуацию на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.
Правительство Южной Кореи
пообещало внимательно следить за дальнейшими действиями КНДР, включая возможность дополнительных ракетных запусков, и рассмотреть "необходимые ответные меры".