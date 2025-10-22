Рейтинг@Mail.ru
ВМС Британии утверждают, что следили за проходом российского корабля - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/korabl-2049910210.html
ВМС Британии утверждают, что следили за проходом российского корабля
ВМС Британии утверждают, что следили за проходом российского корабля - РИА Новости, 22.10.2025
ВМС Британии утверждают, что следили за проходом российского корабля
ВМС Великобритании утверждают, что экипаж британского эсминца HMS Duncan и вертолет Wildcat в рамках операции НАТО следили за проходом через пролив Ла-Манш из... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:08:00+03:00
2025-10-22T18:08:00+03:00
в мире
ла-манш
северное море
великобритания
нато
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825890342_1038:971:2953:2048_1920x0_80_0_0_07e0e80f0d112d6373700c4d958c4c7c.jpg
https://ria.ru/20251021/nato-2049440216.html
ла-манш
северное море
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825890342_1288:1024:2654:2048_1920x0_80_0_0_e9b2f6a2647b7b63eb399096ea2d3c15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ла-манш, северное море, великобритания, нато, вмф рф
В мире, Ла-Манш, Северное море, Великобритания, НАТО, ВМФ РФ
ВМС Британии утверждают, что следили за проходом российского корабля

ВМС Британии заявили о слежке за проходом корабля ВМФ РФ через Ла-Манш

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" ВМФ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 22 окт - РИА Новости. ВМС Великобритании утверждают, что экипаж британского эсминца HMS Duncan и вертолет Wildcat в рамках операции НАТО следили за проходом через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" ВМФ РФ.
"Эсминец HMS Duncan был задействован объединенным морским командованием НАТО со штаб-квартирой в районе Нортвуд в Лондоне для сопровождения российского корабля "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВМС Британии.
По утверждению британской стороны, эсминец HMS Duncan следовал за российским кораблем из Северного моря через Ла-Манш до острова Ушант в юго-западной части пролива. В операции также участвовал вертолет Wildcat.
В сообщении отмечается, что подобная операция впервые проводится британским военным кораблем под прямым командованием НАТО. В координации действий также приняли участие Франция и Нидерланды. Голландские ВВС направили в район проведения операции многоцелевой вертолет NH90. HMS Duncan и фрегат HMS Somerset входят в состав соединения НАТО по патрулированию вод северной Европы.
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Передовой рубеж". НАТО стянула новые бригады к российским границам
Вчера, 08:00
 
В миреЛа-МаншСеверное мореВеликобританияНАТОВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала