https://ria.ru/20251022/korabl-2049910210.html
ВМС Британии утверждают, что следили за проходом российского корабля
ВМС Британии утверждают, что следили за проходом российского корабля - РИА Новости, 22.10.2025
ВМС Британии утверждают, что следили за проходом российского корабля
ВМС Великобритании утверждают, что экипаж британского эсминца HMS Duncan и вертолет Wildcat в рамках операции НАТО следили за проходом через пролив Ла-Манш из... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:08:00+03:00
2025-10-22T18:08:00+03:00
2025-10-22T18:08:00+03:00
в мире
ла-манш
северное море
великобритания
нато
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825890342_1038:971:2953:2048_1920x0_80_0_0_07e0e80f0d112d6373700c4d958c4c7c.jpg
https://ria.ru/20251021/nato-2049440216.html
ла-манш
северное море
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825890342_1288:1024:2654:2048_1920x0_80_0_0_e9b2f6a2647b7b63eb399096ea2d3c15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ла-манш, северное море, великобритания, нато, вмф рф
В мире, Ла-Манш, Северное море, Великобритания, НАТО, ВМФ РФ
ВМС Британии утверждают, что следили за проходом российского корабля
ВМС Британии заявили о слежке за проходом корабля ВМФ РФ через Ла-Манш