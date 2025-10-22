Рейтинг@Mail.ru
Версия прилета БПЛА в Челябинской области не подтверждается - РИА Новости, 22.10.2025
22:58 22.10.2025 (обновлено: 22:59 22.10.2025)
Версия прилета БПЛА в Челябинской области не подтверждается
2025-10-22T22:58:00+03:00
2025-10-22T22:59:00+03:00
2025
челябинская область, копейск, алексей текслер, происшествия
Челябинская область, Копейск, Алексей Текслер, Происшествия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Версия прилета БПЛА в Челябинской области, где произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска, не подтверждается, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается", - написал Текслер в своем Telegram-канале.

В Стерлитамаке больницу перевели на особый режим работы после ЧП на заводе
18 октября, 00:21
18 октября, 00:21
 
