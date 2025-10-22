Рейтинг@Mail.ru
В Копейске четыре человека погибли при взрыве на предприятии - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 22.10.2025 (обновлено: 02:22 23.10.2025)
https://ria.ru/20251022/kopejsk-2049948136.html
В Копейске четыре человека погибли при взрыве на предприятии
В Копейске четыре человека погибли при взрыве на предприятии - РИА Новости, 23.10.2025
В Копейске четыре человека погибли при взрыве на предприятии
Четыре человека, предварительно, погибли в результате взрыва на одном из предприятий челябинского Копейска, еще несколько человек пострадали, сообщил губернатор РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-22T23:01:00+03:00
2025-10-23T02:22:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
https://ria.ru/20251018/bashkirija-2049017117.html
копейск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, Взрыв на предприятии в Копейске
В Копейске четыре человека погибли при взрыве на предприятии

Челябинский губернатор Текслер: при взрыве в Копейске погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Четыре человека, предварительно, погибли в результате взрыва на одном из предприятий челябинского Копейска, еще несколько человек пострадали, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«
"По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Стерлитамаке больницу перевели на особый режим работы после ЧП на заводе
18 октября, 00:21
 
ПроисшествияКопейскЧелябинская областьАлексей ТекслерВзрыв на предприятии в Копейске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала