В Копейске четыре человека погибли при взрыве на предприятии
В Копейске четыре человека погибли при взрыве на предприятии - РИА Новости, 23.10.2025
В Копейске четыре человека погибли при взрыве на предприятии
Четыре человека, предварительно, погибли в результате взрыва на одном из предприятий челябинского Копейска, еще несколько человек пострадали, сообщил губернатор РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-22T23:01:00+03:00
2025-10-22T23:01:00+03:00
2025-10-23T02:22:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
копейск
челябинская область
В Копейске четыре человека погибли при взрыве на предприятии
Челябинский губернатор Текслер: при взрыве в Копейске погибли четыре человека