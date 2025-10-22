Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк

ЕРЕВАН, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в республике не может производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого наименования.
Коньяк — разновидность бренди из определенных сортов винограда, произрастающих в одноименном французском городе. В странах СНГ коньяком может называться любой бренди, соответствующий принятым стандартам, независимо от места производства.
«
"С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится "Джермук". В Армении не может производиться шампанское", — сказал премьер.
Во время выступления в парламенте он рассказал, что авторитетные международные компании жалуются ему на фальсификацию своей продукции в Армении.
В июне 2021 года правительство республики одобрило финансовое соглашение с ЕС о предоставлении ей трех миллионов евро для осуществления плавного отказа от использования наименования "коньяк" на бутылках с алкогольной продукцией. В ноябре 2023 года Министерство экономики Армении объявило о согласовании вместе с европейскими партнерами бренда Armenian brandy, предусматривающего производство коньяка строго определенного качества.
В конце февраля стартовала поддерживаемая Евросоюзом программа по продвижению этого наименования для армянской коньячной продукции.