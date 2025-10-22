Рейтинг@Mail.ru
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк
18:43 22.10.2025 (обновлено: 20:16 22.10.2025)
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк - РИА Новости, 22.10.2025
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в республике не может производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого... РИА Новости, 22.10.2025
армения
Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк

Пашинян: у армянских компаний нет права использовать наименование "коньяк"

ЕРЕВАН, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в республике не может производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого наименования.

Коньяк — разновидность бренди, производимая из определенных сортов винограда по особой технологии в одноименном городе во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания). В странах СНГ коньяком может называться любой бренди, соответствующий принятым стандартам, независимо от места производства.

Чего вы не знали об Армении: интересные факты, редкие истории, новые эмоции
20 октября, 08:01
Чего вы не знали об Армении: интересные факты, редкие истории, новые эмоции
20 октября, 08:01
«

"С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится "Джермук". В Армении не может производиться шампанское", — заявил Пашинян.

Выступая во время правительственного часа в парламенте, он рассказал о жалобах авторитетных международных компаний на фальсификацию продукции в Армении.
В июне 2021 года армянское правительство одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от указания слова "коньяк" на алкогольной продукции. В ноябре 2023 года в Минэкономики Армении заявили, что страна вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд "Армянский бренди" — географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству.
С конца февраля стартовала поддерживаемая Европейским союзом программа по продвижению наименования Armenian brandy для армянской коньячной продукции.
Бутылка вина со штопором - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Французские производители вина потеряют более миллиарда евро из-за пошлин
1 августа, 18:16
 
