Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк

ЕРЕВАН, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в республике не может производиться коньяк, так как у местных компаний нет права на использование этого наименования.
Коньяк — разновидность бренди, производимая из определенных сортов винограда по особой технологии в одноименном городе во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания). В странах СНГ коньяком может называться любой бренди, соответствующий принятым стандартам, независимо от места производства.
«
"С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится "Джермук". В Армении не может производиться шампанское", — заявил Пашинян.
Выступая во время правительственного часа в парламенте, он рассказал о жалобах авторитетных международных компаний на фальсификацию продукции в Армении.
В июне 2021 года армянское правительство одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление Еревану трех миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от указания слова "коньяк" на алкогольной продукции. В ноябре 2023 года в Минэкономики Армении заявили, что страна вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд "Армянский бренди" — географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству.
С конца февраля стартовала поддерживаемая Европейским союзом программа по продвижению наименования Armenian brandy для армянской коньячной продукции.