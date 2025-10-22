Пашинян объяснил, почему в Армении не может производиться коньяк

«

"С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится "Джермук". В Армении не может производиться шампанское", — заявил Пашинян.