Баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров, сообщили СМИ

СЕУЛ, 22 окт - РИА Новости. Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты были малой дальности и пролетели около 350 километров, передает южнокорейское агентство Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты были малой дальности и пролетели около 350 километров, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты в сторону Японского моря . Позже было уточнено, что КНДР запустила несколько ракет.

ОКНШ сообщило, что запущенные Северной Кореей баллистические ракеты пролетели около 350 километров", - пишет агентство.

По данным Ренхап, ракеты упали не в Японском море (Восточном море - ред.), а на территории самой КНДР.

Это первое ракетное испытание Северной Кореи с момента вступления в должность южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна и первое за 167 дней — с момента пуска 8 мая, когда Пхеньян произвёл смешанный запуск нескольких видов короткодействующих баллистических ракет, включая "Хвасон-11".

Таким образом, это уже пятый запуск баллистических ракет КНДР с начала текущего года.