Баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров, сообщили СМИ
06:16 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/kndr-2049747694.html
Баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров, сообщили СМИ
Баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров, сообщили СМИ
Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты были малой дальности и пролетели около 350 километров, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T06:16:00+03:00
2025-10-22T06:16:00+03:00
Баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров, сообщили СМИ

Ренхап: баллистические ракеты КНДР пролетели около 350 километров

СЕУЛ, 22 окт - РИА Новости. Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты были малой дальности и пролетели около 350 километров, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что КНДР запустила несколько ракет.
"ОКНШ сообщило, что запущенные Северной Кореей баллистические ракеты пролетели около 350 километров", - пишет агентство.
По данным Ренхап, ракеты упали не в Японском море (Восточном море - ред.), а на территории самой КНДР.
Это первое ракетное испытание Северной Кореи с момента вступления в должность южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна и первое за 167 дней — с момента пуска 8 мая, когда Пхеньян произвёл смешанный запуск нескольких видов короткодействующих баллистических ракет, включая "Хвасон-11".
Таким образом, это уже пятый запуск баллистических ракет КНДР с начала текущего года.
Отмечается также, что 10 октября на параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи Северная Корея впервые представила новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-20", и не исключается, что её испытательный пуск может состояться в ближайшее время.
