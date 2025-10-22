Рейтинг@Mail.ru
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
02:37 22.10.2025 (обновлено: 05:57 22.10.2025)
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
Новости
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ

Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, утверждает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
"Северная Корея выпустила как минимум одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, этот запуск стал первым с тех пор, как правительство президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна вступило в должность в июне.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити позднее заявила, что информации о падении ракеты в территориальных водах или исключительной экономической зоне страны отсутствует.
Новая северокорейская межконтинентальная ракета Хвасон-20
Испытание МБР КНДР будет зависеть от отношений с США, заявил эксперт
11 октября, 17:02
