КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2025
КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили СМИ
КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, утверждает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T02:37:00+03:00
2025-10-22T02:37:00+03:00
2025-10-22T05:57:00+03:00
Ренхап: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, утверждает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
"Северная Корея выпустила как минимум одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, этот запуск стал первым с тех пор, как правительство президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна вступило в должность в июне.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити позднее заявила, что информации о падении ракеты в территориальных водах или исключительной экономической зоне страны отсутствует.