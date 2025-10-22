Эксперт оценила преимущества локализации китайских производств в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Локализация производства в России предоставляет китайским компаниям значительные стратегические преимущества перед конкурентами внутри КНР, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости генеральный директор юридической консалтинговой компании "Синорусс" Сурана Раднаева на полях Международного внешнеэкономического форума в Нижнем Новгороде.

Международный внешнеэкономический форум "Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик" прошел в Нижнем Новгороде 21-22 октября.

Как отметила Раднаева, для китайских компаний локализация производства в России , во-первых, открывает доступ к рынку Евразийского экономического союза с населением в 180 миллионов человек. Опыт показывает, уточнила она, что достижение 60% уровня локализации позволяет преодолеть тарифные барьеры и сократить логистические издержки на 25%.

Во-вторых, добавила Раднаева, российская политика импортозамещения создаёт беспрецедентные условия для китайского бизнеса. Согласно российскому законодательству, китайские компании, размещающие ключевые производственные мощности на территории РФ, получают право участвовать в госзакупках и заключать выгодные госконтракты, в отличие от тех, кто лишь поставляет товары из-за рубежа.

Особое внимание Раднаева обратила на конкурентные преимущества в энергоёмких отраслях. Промышленные тарифы на электроэнергию в российских регионах могут быть в два-три раза ниже, чем в промышленных кластерах Китая . Крупные китайские проекты уже демонстрируют экономию до 40% на операционных расходах благодаря доступу к российским энергоресурсам, сказала эксперт.

Кроме того, продолжила она, локализация значительно сокращает сроки доставки и логистические затраты. Китайская компания, локализовавшая производство в РФ, в среднем сокращает в три-четыре раза время доставки продукции на рынки ЕАЭС. Например, срок поставки из КНР в центральную часть РФ - не менее 45 суток, а с локализованного в РФ производства – 10-12 суток, сказала она.

Раднаева также напомнила, что китайские компании могут воспользоваться преференциальными режимами, действующими в регионах РФ: снизить налоговую нагрузку, избежать валютных рисков и потерь при трансграничных переводах.