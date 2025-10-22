Рейтинг@Mail.ru
15:38 22.10.2025
Эксперт оценила преимущества локализации китайских производств в России
Эксперт оценила преимущества локализации китайских производств в России - РИА Новости, 22.10.2025
Эксперт оценила преимущества локализации китайских производств в России
Локализация производства в России предоставляет китайским компаниям значительные стратегические преимущества перед конкурентами внутри КНР, такое мнение... РИА Новости, 22.10.2025
© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Локализация производства в России предоставляет китайским компаниям значительные стратегические преимущества перед конкурентами внутри КНР, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости генеральный директор юридической консалтинговой компании "Синорусс" Сурана Раднаева на полях Международного внешнеэкономического форума в Нижнем Новгороде.
Международный внешнеэкономический форум "Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик" прошел в Нижнем Новгороде 21-22 октября.
Как отметила Раднаева, для китайских компаний локализация производства в России, во-первых, открывает доступ к рынку Евразийского экономического союза с населением в 180 миллионов человек. Опыт показывает, уточнила она, что достижение 60% уровня локализации позволяет преодолеть тарифные барьеры и сократить логистические издержки на 25%.
Во-вторых, добавила Раднаева, российская политика импортозамещения создаёт беспрецедентные условия для китайского бизнеса. Согласно российскому законодательству, китайские компании, размещающие ключевые производственные мощности на территории РФ, получают право участвовать в госзакупках и заключать выгодные госконтракты, в отличие от тех, кто лишь поставляет товары из-за рубежа.
Особое внимание Раднаева обратила на конкурентные преимущества в энергоёмких отраслях. Промышленные тарифы на электроэнергию в российских регионах могут быть в два-три раза ниже, чем в промышленных кластерах Китая. Крупные китайские проекты уже демонстрируют экономию до 40% на операционных расходах благодаря доступу к российским энергоресурсам, сказала эксперт.
Кроме того, продолжила она, локализация значительно сокращает сроки доставки и логистические затраты. Китайская компания, локализовавшая производство в РФ, в среднем сокращает в три-четыре раза время доставки продукции на рынки ЕАЭС. Например, срок поставки из КНР в центральную часть РФ - не менее 45 суток, а с локализованного в РФ производства – 10-12 суток, сказала она.
Раднаева также напомнила, что китайские компании могут воспользоваться преференциальными режимами, действующими в регионах РФ: снизить налоговую нагрузку, избежать валютных рисков и потерь при трансграничных переводах.
"Это лишь часть преимуществ, которые даёт локализация в России", — заключила эксперт.
