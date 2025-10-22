Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до максимума с прошлого года
08:31 22.10.2025 (обновлено: 14:48 22.10.2025)
Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до максимума с прошлого года
Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до максимума с прошлого года
Китай за сентябрь нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза — до максимальных с прошлого года 178,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 22.10.2025
Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до максимума с прошлого года

Погрузка мешков с удобрениями
Погрузка мешков с удобрениями. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Китай за сентябрь нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза — до максимальных с прошлого года 178,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Самый высокий показатель зафиксировали в январе 2024-го — 182,3 миллиона долларов.
В целом Китай в сентябре увеличил закупки удобрений почти в полтора раза — до 474,7 миллиона долларов.
Таким образом, Россия сохранила статус крупнейшего экспортера — на нее приходится более трети поставок. Следом идут Лаос (21%) и Канада (14%).
