Россия нарастила экспорт удобрений в Китай до максимума с прошлого года
2025-10-22T08:31:00+03:00
2025-10-22T08:31:00+03:00
2025-10-22T14:48:00+03:00
Китай в сентябре нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Китай за сентябрь нарастил импорт российских удобрений в 1,6 раза — до максимальных с прошлого года 178,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Самый высокий показатель зафиксировали в январе 2024-го — 182,3 миллиона долларов.
В целом Китай в сентябре увеличил закупки удобрений почти в полтора раза — до 474,7 миллиона долларов.
Таким образом, Россия сохранила статус крупнейшего экспортера — на нее приходится более трети поставок. Следом идут Лаос
(21%) и Канада
(14%).