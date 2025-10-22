Рейтинг@Mail.ru
СМИ: кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали
01:03 22.10.2025 (обновлено: 11:00 22.10.2025)
СМИ: кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали
Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве с инсультом, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 22.10.2025
светлана дружинина
СМИ: кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

Анатолий Мукасей
Анатолий Мукасей. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве с инсультом, сообщает Telegram-канал Mash.
"Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали с инсультом", — говорится в публикации.
Оператор Анатолий Мукасей получит почетную премию "Белый квадрат"
15 марта 2018, 12:20
15 марта 2018, 12:20
По данным канала, Мукасей потерял сознание у себя дома.
Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Наиболее известен по работам над картинами "Большая перемена", "Берегись автомобиля", "Чучело", "Гардемарины-3" и "Тайны дворцовых переворотов" . Мукасей 67 лет состоит в браке с актрисой Светланой Дружининой.
Киноактриса Светлана Дружинина - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Тернистый путь к славе: через что прошла Светлана Дружинина
17 июля, 19:56
17 июля, 19:56
 
Москва СССР РСФСР Светлана Дружинина
 
 
