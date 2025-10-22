СМИ: кинооператора Мукасея экстренно госпитализировали

https://ria.ru/20251022/kino-2049732278.html
Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали в Москве с инсультом, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T01:03:00+03:00
2025-10-22T01:03:00+03:00
2025-10-22T11:00:00+03:00
