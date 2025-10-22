https://ria.ru/20251022/kiev-2049914414.html
Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие
Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие - РИА Новости, 22.10.2025
Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие
УКРАИНА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОЛУЧИЛА АМЕРИКАНСКОЕ ОРУЖИЕ НА СУММУ $2 МЛРД ПО СХЕМЕ ПОСТАВОК ЗА СЧЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ СОЮЗНИКОВ - РЮТТЕ РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:36:00+03:00
2025-10-22T18:36:00+03:00
2025-10-22T18:36:00+03:00
Рютте назвал сумму, на которую Киев получил американское оружие
Рютте: Киев получил американское оружие на $2 млрд по схеме поставок за счет ЕС