В Киеве зафиксировали снижение уровня интернет-подключения - РИА Новости, 22.10.2025
14:02 22.10.2025
В Киеве зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
В Киеве зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в среду в Киеве, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, киев, черкасская область, украина
В мире, Киев, Черкасская область, Украина
В Киеве зафиксировали снижение уровня интернет-подключения

NetBlocks: в Киеве произошло значительное снижение уровня интернет-подключения

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в среду в Киеве, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Ранее в среду аварийные и экстренные отключения света были введены Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черкасской областях Украины.
"Данные сети свидетельствуют о значительном нарушении интернет-соединения в Киеве", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.
Аварийное отключение света в метрополитене Киева - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В киевском метро снова случился коллапс
15 октября, 20:20
 
