В Киеве зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
В Киеве зафиксировали снижение уровня интернет-подключения - РИА Новости, 22.10.2025
В Киеве зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в среду в Киеве, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 22.10.2025
В Киеве зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
NetBlocks: в Киеве произошло значительное снижение уровня интернет-подключения