В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по штабному бункеру офицеров НАТО в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ночью украинские СМИ сообщали также о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской и Сумской областях.
«
"Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО", — рассказал он.
«
"Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых", — сообщил собеседник агентства.
Лебедев рассказал также об ударах в других регионах:
- В Запорожской области армия уничтожила как минимум одну ракетную систему ПВО и ударила по аэропорту Запорожье, который боевики использовали для запуска беспилотников.
- В Одесской области российские военные атаковали портовую инфраструктуру: затонул паром с техникой НАТО и пострадали румынские военные.
«
"Местные жители сообщают о работе ПВО, предварительно, по описанию, "Гепард", со стороны Румынии", — добавил Лебедев.
- В Днепродзержинске прогремели взрывы на гидроэлектростанции, где хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ.
- В Каменском и Павлограде Днепропетровской области после ударов по промышленным и логистическим узлам вспыхнули пожары и произошли перебои со светом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18