В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО

Ночью украинские СМИ сообщали также о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье , Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской и Сумской областях .

"Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых", — сообщил собеседник агентства.

Лебедев рассказал также об ударах в других регионах:

"Местные жители сообщают о работе ПВО, предварительно, по описанию, "Гепард", со стороны Румынии", — добавил Лебедев.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.