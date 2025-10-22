Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 22.10.2025 (обновлено: 14:35 22.10.2025)
В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО
В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО - РИА Новости, 22.10.2025
В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО
Российские военные нанесли удары по штабному бункеру офицеров НАТО в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.10.2025
киевская область, киев, украина, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины, безопасность, борисполь
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Украина, Сергей Лебедев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Борисполь
В Киевской области уничтожили штабной бункер офицеров НАТО

Лебедев сообщил об уничтожении бункера офицеров НАТО в Киевской области

© РИА Новости / Александр Гальперин
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по штабному бункеру офицеров НАТО в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ночью украинские СМИ сообщали также о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской и Сумской областях.

"Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО", — рассказал он.
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Проскочить нереально". Что приготовили для ВСУ на самом горячем участке
20 октября, 08:00
Кроме того, бойцы поразили цех по производству двигателей для БПЛА около аэропорта Жуляны и тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе.
"Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых", — сообщил собеседник агентства.
Лебедев рассказал также об ударах в других регионах:
  • В Запорожской области армия уничтожила как минимум одну ракетную систему ПВО и ударила по аэропорту Запорожье, который боевики использовали для запуска беспилотников.
  • В Одесской области российские военные атаковали портовую инфраструктуру: затонул паром с техникой НАТО и пострадали румынские военные.
"Местные жители сообщают о работе ПВО, предварительно, по описанию, "Гепард", со стороны Румынии", — добавил Лебедев.

  • В Днепродзержинске прогремели взрывы на гидроэлектростанции, где хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ.
  • В Каменском и Павлограде Днепропетровской области после ударов по промышленным и логистическим узлам вспыхнули пожары и произошли перебои со светом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
