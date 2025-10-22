https://ria.ru/20251022/kanada-2049758024.html
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров - РИА Новости, 22.10.2025
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров
Канада отменила передачу Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV, сообщил телеканал CBC. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:46:00+03:00
2025-10-22T08:46:00+03:00
2025-10-22T11:43:00+03:00
в мире
украина
канада
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049772076_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_1d63bad05edb93bd85467cac6eea0a7f.jpg
https://ria.ru/20250109/kanada-1993017156.html
украина
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049772076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_172f74991e5992773b88b9b85d74dc44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, канада, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Канада, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров
Канада отменила контракт на поставку Украине 25 восстановленных бронемашин LAV