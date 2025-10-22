Рейтинг@Mail.ru
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров
08:46 22.10.2025 (обновлено: 11:43 22.10.2025)
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров - РИА Новости, 22.10.2025
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров
Канада отменила передачу Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV, сообщил телеканал CBC. РИА Новости, 22.10.2025
2025
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров

Канада отменила контракт на поставку Украине 25 восстановленных бронемашин LAV

Военнослужащие Канады на бронетранспортере LAV III
Военнослужащие Канады на бронетранспортере LAV III
Военнослужащие Канады на бронетранспортере LAV III. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Канада отменила передачу Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV, сообщил телеканал CBC.
В 2023 году эти машины передали компании Armatec Survivability, которая должна была восстановить их и отправить Киеву.
"Контракт на поставку Украине восстановленных бронемашин LAV официально отменен", — говорится в публикации.
Министр обороны Дэвид Макгинти в ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию заявил, что не может вдаваться в подробности сделки.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи
9 января, 20:55
 
