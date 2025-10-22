https://ria.ru/20251022/kamchatka-2049922184.html
На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев
На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев
На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев
Мужчина фиктивно поставил на учет в своей квартире более 200 иностранцев в Петропавловске-Камчатском, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД РФ. РИА Новости, 22.10.2025
На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев
Житель Камчатки фиктивно поставил на учет в своей квартире более 200 иностранцев
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчина фиктивно поставил на учет в своей квартире более 200 иностранцев в Петропавловске-Камчатском, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД РФ.
«
"Сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан в столице Камчатского края
в квартире на улице Звёздной. 39-летний местный житель в период с июня по октябрь этого года поставил на миграционный учёт по месту своей регистрации 206 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить им жилое помещение для проживания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что за незаконную услугу злоумышленник получал ежемесячно около 2 тысяч рублей с каждого приезжего.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Кроме этого, все иностранцы будут сняты с миграционного учёта по данному адресу", - заключили в ведомстве.