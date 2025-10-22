На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчина фиктивно поставил на учет в своей квартире более 200 иностранцев в Петропавловске-Камчатском, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД РФ.

« "Сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан в столице Камчатского края в квартире на улице Звёздной. 39-летний местный житель в период с июня по октябрь этого года поставил на миграционный учёт по месту своей регистрации 206 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить им жилое помещение для проживания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители отметили, что за незаконную услугу злоумышленник получал ежемесячно около 2 тысяч рублей с каждого приезжего.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.