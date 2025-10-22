Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/kamchatka-2049922184.html
На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев
На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев - РИА Новости, 22.10.2025
На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев
Мужчина фиктивно поставил на учет в своей квартире более 200 иностранцев в Петропавловске-Камчатском, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД РФ. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T19:07:00+03:00
2025-10-22T19:07:00+03:00
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746582590_0:0:2615:1470_1920x0_80_0_0_f382f7ba07b10621dbc59452633f765c.jpg
https://ria.ru/20250611/sroki--2022163268.html
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746582590_0:0:2615:1962_1920x0_80_0_0_e07047656dc859cf91bcc6f2cd0fdfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке мужчина фиктивно поставил на учет более 200 иностранцев

Житель Камчатки фиктивно поставил на учет в своей квартире более 200 иностранцев

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мужчина фиктивно поставил на учет в своей квартире более 200 иностранцев в Петропавловске-Камчатском, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД РФ.
«
"Сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан в столице Камчатского края в квартире на улице Звёздной. 39-летний местный житель в период с июня по октябрь этого года поставил на миграционный учёт по месту своей регистрации 206 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить им жилое помещение для проживания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что за незаконную услугу злоумышленник получал ежемесячно около 2 тысяч рублей с каждого приезжего.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Кроме этого, все иностранцы будут сняты с миграционного учёта по данному адресу", - заключили в ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции
11 июня, 08:23
 
ПроисшествияРоссияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала