Число отравившихся детей в кафе в Калининграде выросло до 14
Число отравившихся детей в кафе в Калининграде выросло до 14 - РИА Новости, 22.10.2025
Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с 9 до 14, 13 лечатся амбулаторно, один в стационаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального РИА Новости, 22.10.2025
