Число отравившихся детей в кафе в Калининграде выросло до 14
11:03 22.10.2025
Число отравившихся детей в кафе в Калининграде выросло до 14
Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с 9 до 14, 13 лечатся амбулаторно, один в стационаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального РИА Новости, 22.10.2025
КАЛИНИНГРАД, 22 окт — РИА Новости. Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с 9 до 14, 13 лечатся амбулаторно, один в стационаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. СК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
"Тринадцать детей проходят лечение амбулаторно, и один в стационаре. Все в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе.
В понедельник региональный минздрав сообщил, что за состоянием здоровья детей осуществляется динамическое наблюдение медицинским персоналом. Министерство здравоохранения Калининградской области продолжает мониторинг ситуации.
