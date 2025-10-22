В Новой Каховке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

ГЕНИЧЕСК, 22 окт - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла и пять человек получили ранения в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ, один человек получил ранения в следствии удара войск Киева по селу Виноградово, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 72 удара с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили журналистам в экстренных службах.