В Новой Каховке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

ГЕНИЧЕСК, 22 окт - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла и пять человек получили ранения в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ, один человек получил ранения в следствии удара войск Киева по селу Виноградово, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 72 удара с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Новой Каховке обстрелы ВСУ привели к гибели женщины 1959 года рождения, также от артиллерийских ударов пострадали четыре мирных жителя, и один житель получил ранения в результате атаки БПЛА ВСУ. Кроме того, ранения от обстрела получил мужчина в селе Виноградово. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 52 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 13 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. 7 ударов были нанесены боевиками ВСУ с помощью БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 72 удара по населенным пунктам левого берега со стороны войск киевского режима", - сказал представитель экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18