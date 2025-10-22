https://ria.ru/20251022/jugra-2049777104.html
Водитель опрокинувшегося в Югре автобуса мог не справиться с управлением
2025-10-22T10:29:00+03:00
Водитель опрокинувшегося в Югре автобуса мог не справиться с управлением
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Водитель автобуса, слетевшего в кювет и опрокинувшегося на трассе в ХМАО, в результате чего погибло двое и пострадали девять человек, предварительно не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.
"Сегодня около 07.40 на 867 км автодороги "Тюмень-Ханты-Мансийск", водитель автобуса "Ютонг", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием",- говорится в сообщении.