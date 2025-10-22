Рейтинг@Mail.ru
10:29 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/jugra-2049777104.html
Водитель опрокинувшегося в Югре автобуса мог не справиться с управлением
Водитель опрокинувшегося в Югре автобуса мог не справиться с управлением
2025
происшествия, гибдд мвд рф
Водитель опрокинувшегося в Югре автобуса мог не справиться с управлением

В ХМАО водитель слетевшего в кювет автобуса не справился с управлением

© Фото : Госавтоинспекция ЮгрыПоследствия ДТП с автобусом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
© Фото : Госавтоинспекция Югры
Последствия ДТП с автобусом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Водитель автобуса, слетевшего в кювет и опрокинувшегося на трассе в ХМАО, в результате чего погибло двое и пострадали девять человек, предварительно не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.
"Сегодня около 07.40 на 867 км автодороги "Тюмень-Ханты-Мансийск", водитель автобуса "Ютонг", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием",- говорится в сообщении.
Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами
