В Югре опрокинулся автобус с пассажирами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Авария произошла на автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, опрокинулся автобус с пассажирами, погибло двое, пострадали девять человек, они в больнице, сообщает пресс-служба правительства Югры.