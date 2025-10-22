В Югре опрокинулся автобус с пассажирами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Авария произошла на автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, опрокинулся автобус с пассажирами, погибло двое, пострадали девять человек, они в больнице, сообщает пресс-служба правительства Югры.
"По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия два человека погибли на месте, девять пострадало. Для оказания первой помощи пострадавшим было привлечено девять бригад скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Всего в автобусе находилось 16 человек, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС. Ситуация с оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших находится на личном контроле губернатора Югры Руслана Кухарука. ", -говорится в сообщении.
Сообщается также, что на месте работает следственно-оперативная группа для расследования обстоятельств произошедшего.
