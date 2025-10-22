Рейтинг@Mail.ru
Осужденный экс-министр обороны Иванов попросился на СВО - РИА Новости, 22.10.2025
16:59 22.10.2025
Осужденный экс-министр обороны Иванов попросился на СВО
Осужденный экс-министр обороны Иванов попросился на СВО - РИА Новости, 22.10.2025
Осужденный экс-министр обороны Иванов попросился на СВО
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов хочет отправиться на СВО штурмовиком, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 22.10.2025
2025
россия, тимур иванов, московский городской суд
Россия, Тимур Иванов, Московский городской суд
Осужденный экс-министр обороны Иванов попросился на СВО

Mash: экс-министр обороны Иванов попросился штурмовиком на СВО

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов хочет отправиться на СВО штурмовиком, сообщил Telegram-канал Mash.
"В ближайшие пару недель планирует отправить ходатайство об отправке на СВО", — говорится в публикации.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова
Вчера, 19:45
По данным Mash, Иванов готов ехать на передовую и не отсиживаться в тылу.
По словам адвоката Дениса Балуева, шанс на положительное решение невысок из-за возраста и доступа Иванова к государственной тайне.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Суд продлил арест Тимуру Иванову
20 октября, 13:31
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Расследование было завершено в сентябре, сейчас бывший замминистра с адвокатами знакомится с материалами дела, оно насчитывает около 300 томов.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о хищениях. Приговор обжалован.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Прокурор просит рассмотреть иск Генпрокуратуры к Иванову в закрытом режиме
23 сентября, 12:20
 
РоссияТимур ИвановМосковский городской суд
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
