https://ria.ru/20251022/ivanov-2049894809.html
Осужденный экс-министр обороны Иванов попросился на СВО
Осужденный экс-министр обороны Иванов попросился на СВО - РИА Новости, 22.10.2025
Осужденный экс-министр обороны Иванов попросился на СВО
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов хочет отправиться на СВО штурмовиком, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:59:00+03:00
2025-10-22T16:59:00+03:00
2025-10-22T16:59:00+03:00
россия
тимур иванов
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20251021/sud-2049692268.html
https://ria.ru/20251020/ivanov-2049347744.html
https://ria.ru/20250923/prokuror-2043711387.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тимур иванов, московский городской суд
Россия, Тимур Иванов, Московский городской суд
Осужденный экс-министр обороны Иванов попросился на СВО
Mash: экс-министр обороны Иванов попросился штурмовиком на СВО
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов хочет отправиться на СВО штурмовиком, сообщил Telegram-канал Mash
.
"В ближайшие пару недель планирует отправить ходатайство об отправке на СВО", — говорится в публикации.
По данным Mash, Иванов
готов ехать на передовую и не отсиживаться в тылу.
По словам адвоката Дениса Балуева, шанс на положительное решение невысок из-за возраста и доступа Иванова к государственной тайне.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Расследование было завершено в сентябре, сейчас бывший замминистра с адвокатами знакомится с материалами дела, оно насчитывает около 300 томов.
Мосгорсуд
1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о хищениях. Приговор обжалован.