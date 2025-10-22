Рейтинг@Mail.ru
Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту после ограбления Лувра - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:58 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/istorik-2049894546.html
Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту после ограбления Лувра
Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту после ограбления Лувра - РИА Новости, 22.10.2025
Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту после ограбления Лувра
Историк моды Александр Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту США, куда он прилетел на гастроли, после сообщения об ограблении Лувра в Париже, он... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:58:00+03:00
2025-10-22T16:58:00+03:00
культура
сша
париж
россия
александр васильев (историк моды)
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786555995_0:56:2842:1654_1920x0_80_0_0_6aa7f957f89621212b88967eec2e8025.jpg
https://ria.ru/20250123/luvr-1995057682.html
https://ria.ru/20241230/london-1992109329.html
https://ria.ru/20241111/parizh-1983069338.html
сша
париж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786555995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ba85da97615d7f1e3c95c38b037f319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, париж, россия, александр васильев (историк моды), лувр
Культура, США, Париж, Россия, Александр Васильев (историк моды), Лувр
Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту после ограбления Лувра

Васильев рассказал, как его задержали в США после новости об ограблении Лувра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИсторик моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Историк моды Александр Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту США, куда он прилетел на гастроли, после сообщения об ограблении Лувра в Париже, он отметил, что ему запретили пользоваться телефоном и проверили его багаж.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц. В среду парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей.
Лувр - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания
23 января, 01:27
"У меня на границе США произошло невероятное событие... Дама-офицер увела меня в комнатку задержания. Там уже теснилось человек пятнадцать... Поскольку меня ждал лимузин, я пытался написать водителю сообщение о задержке на границе. Но пользоваться телефоном было запрещено. Даже в туалет разрешали выйти, только сдав телефон полицейскому... Затем в комнатку явилась сотрудница аэропорта и спросила, не хочу ли я получить свой багаж, поскольку возможен таможенный досмотр. Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
Васильев добавил, что перед задержанием в аэропорту у него сняли отпечатки пальцев и задали три вопроса: что привело его в США, с кем он будет встречаться и почему в интернете множество афиш с его выступлениями.
"К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами "багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нём нет"... Причиной моего задержания стала массовая реклама моих выступлений в интернете, которая привлекла внимание даже пограничников", - добавил историк моды.
Васильев уточнил, что выступит в Сан-Диего, Далласе, Майами, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, а также в Канаде, Торонто и Монреале.
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В Лондоне ограбили особняк на 13 миллионов долларов
30 декабря 2024, 21:07
Александр Васильев несколько лет назад покинул Россию.
Министерство культуры Франции 19 октября объявило о восьми украденных из Лувра украшениях, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши.
Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления: драгоценности могли украсть по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко. Как уточнила Бекко, версия о возможном иностранном следе в этом ограблении "не является приоритетной".
Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
*Признана экстремистской, запрещена на территории РФ.
Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Париже обокрали бутик Louis Vuitton
11 ноября 2024, 13:30
 
КультураСШАПарижРоссияАлександр Васильев (историк моды)Лувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала