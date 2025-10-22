Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту после ограбления Лувра

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Историк моды Александр Васильев рассказал, как его задержали в аэропорту США, куда он прилетел на гастроли, после сообщения об ограблении Лувра в Париже, он отметил, что ему запретили пользоваться телефоном и проверили его багаж.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц. В среду парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей.

"У меня на границе США произошло невероятное событие... Дама-офицер увела меня в комнатку задержания. Там уже теснилось человек пятнадцать... Поскольку меня ждал лимузин, я пытался написать водителю сообщение о задержке на границе. Но пользоваться телефоном было запрещено. Даже в туалет разрешали выйти, только сдав телефон полицейскому... Затем в комнатку явилась сотрудница аэропорта и спросила, не хочу ли я получить свой багаж, поскольку возможен таможенный досмотр. Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев", - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

Васильев добавил, что перед задержанием в аэропорту у него сняли отпечатки пальцев и задали три вопроса: что привело его в США, с кем он будет встречаться и почему в интернете множество афиш с его выступлениями.

"К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами "багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нём нет"... Причиной моего задержания стала массовая реклама моих выступлений в интернете, которая привлекла внимание даже пограничников", - добавил историк моды.

Александр Васильев несколько лет назад покинул Россию.

Министерство культуры Франции 19 октября объявило о восьми украденных из Лувра украшениях, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши.

Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления: драгоценности могли украсть по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко. Как уточнила Бекко, версия о возможном иностранном следе в этом ограблении "не является приоритетной".

Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.

Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.