СМИ: в Ирландии в результате беспорядков задержали шесть человек
03:54 22.10.2025 (обновлено: 04:25 22.10.2025)
СМИ: в Ирландии в результате беспорядков задержали шесть человек
СМИ: в Ирландии в результате беспорядков задержали шесть человек
в мире
ирландия
в мире, ирландия
В мире, Ирландия
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Беспорядки прошли в Саггарте в Южном Дублине в Ирландии у центра, где размещаются просители убежища, задержаны шесть человек, пишет издание Irish Times со ссылкой на полицию.
Ранее газета сообщала о задержании в понедельник мужчины по подозрению в совершении сексуального насилия над девочкой у данного центра. Отмечалось, что подозреваемый прибыл в Ирландию шесть лет назад и получил отказ в предоставлении международной защиты в 2024 году, однако оставался в стране. Издание пишет, что протестующие вечером во вторник собрались у бывшего отеля, который теперь используется государством для размещения просителей убежища.
"Полиция сообщила, что в результате беспорядков были задержаны шесть человек, а один сотрудник полиции получил медицинскую помощь в связи с травмой ноги", - говорится в сообщении.
По данным издания, в масштабной акции протеста приняли участие до тысячи человек. Участники беспорядков подожгли полицейский фургон, пускали пиротехнику в сторону полиции.
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Макгрегор снял кандидатуру с выборов президента Ирландии
15 сентября, 09:01
 
В мире, Ирландия
 
 
