2025-10-22T03:54:00+03:00
2025-10-22T03:54:00+03:00
2025-10-22T04:25:00+03:00
СМИ: в Ирландии в результате беспорядков задержали шесть человек
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Беспорядки прошли в Саггарте в Южном Дублине в Ирландии у центра, где размещаются просители убежища, задержаны шесть человек, пишет издание Irish Times
со ссылкой на полицию.
Ранее газета сообщала о задержании в понедельник мужчины по подозрению в совершении сексуального насилия над девочкой у данного центра. Отмечалось, что подозреваемый прибыл в Ирландию
шесть лет назад и получил отказ в предоставлении международной защиты в 2024 году, однако оставался в стране. Издание пишет, что протестующие вечером во вторник собрались у бывшего отеля, который теперь используется государством для размещения просителей убежища.
"Полиция сообщила, что в результате беспорядков были задержаны шесть человек, а один сотрудник полиции получил медицинскую помощь в связи с травмой ноги", - говорится в сообщении.
По данным издания, в масштабной акции протеста приняли участие до тысячи человек. Участники беспорядков подожгли полицейский фургон, пускали пиротехнику в сторону полиции.