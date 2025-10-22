Рейтинг@Mail.ru
Путин может посетить Иран в 2026 году, заявил посол Джалали
18:00 22.10.2025 (обновлено: 18:11 22.10.2025)
Путин может посетить Иран в 2026 году, заявил посол Джалали
Путин может посетить Иран в 2026 году, заявил посол Джалали - РИА Новости, 22.10.2025
Путин может посетить Иран в 2026 году, заявил посол Джалали
Планов по визиту президента РФ Владимира Путина в Иран на ближайшие несколько месяцев нет, он может состояться летом 2026 года, когда в Иране пройдет Каспийский РИА Новости, 22.10.2025
Путин может посетить Иран в 2026 году, заявил посол Джалали

Джалали: Путин может посетить Иран в 2026 году во время Каспийского саммита

ТЕГЕРАН, 22 окт - РИА Новости. Планов по визиту президента РФ Владимира Путина в Иран на ближайшие несколько месяцев нет, он может состояться летом 2026 года, когда в Иране пройдет Каспийский саммит, заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
"В настоящее время планов по визиту господина Путина в Иран в ближайшие несколько месяцев нет... Было предложение провести Каспийский саммит 2026 года в Иране... Если проведение этого саммита будет одобрено (странами-участниками - ред.), поездка господина Путина (в Иран - ред.) состоится в месяце мордад (июль-август - ред.) следующего года", - сказал Джалали агентству SNN.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает позитивным иранское предложение о проведении VII Каспийского саммита в Тегеране 12 августа 2026 года.
В середине мая 2025 года официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что Иран готовится к приезду Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что точные сроки визита президента РФ в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у него есть.
Рябков призвал Запад искать переговорные решения по ядерной программе Ирана
