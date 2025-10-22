Путин может посетить Иран в 2026 году, заявил посол Джалали

ТЕГЕРАН, 22 окт - РИА Новости. Планов по визиту президента РФ Владимира Путина в Иран на ближайшие несколько месяцев нет, он может состояться летом 2026 года, когда в Иране пройдет Каспийский саммит, заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.