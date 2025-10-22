Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области повреждены энергетическая и портовая инфраструктура - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 22.10.2025 (обновлено: 10:32 22.10.2025)
В Одесской области повреждены энергетическая и портовая инфраструктура
Энергетическая и портовая инфраструктура повреждены после взрывов в Измаиле Одесской области на юге Украины, сообщает Измаильская районная городская... РИА Новости, 22.10.2025
© Фото : соцсетиПожар на энергетическом объекте в Одесской области. 22 октября 2025
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Энергетическая и портовая инфраструктура повреждены после взрывов в Измаиле Одесской области на юге Украины, сообщает Измаильская районная городская администрация.
Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Измаиле.
"В городе Измаил была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
По данным украинских властей, в городе отсутствует энергоснабжение, однако постепенно специалисты его восстанавливают.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Полтавской области повреждены предприятия нефтегазовой промышленности
