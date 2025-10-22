Пожар на энергетическом объекте в Одесской области. 22 октября 2025

Пожар на энергетическом объекте в Одесской области. 22 октября 2025

© Фото : соцсети Пожар на энергетическом объекте в Одесской области. 22 октября 2025

В Одесской области повреждены энергетическая и портовая инфраструктура

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Энергетическая и портовая инфраструктура повреждены после взрывов в Измаиле Одесской области на юге Украины, сообщает Измаильская районная городская администрация.

Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Измаиле.

"В городе Измаил была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

По данным украинских властей, в городе отсутствует энергоснабжение, однако постепенно специалисты его восстанавливают.