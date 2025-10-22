https://ria.ru/20251022/infrastruktura-2049753777.html
В Одесской области повреждены энергетическая и портовая инфраструктура
В Одесской области повреждены энергетическая и портовая инфраструктура - РИА Новости, 22.10.2025
В Одесской области повреждены энергетическая и портовая инфраструктура
Энергетическая и портовая инфраструктура повреждены после взрывов в Измаиле Одесской области на юге Украины, сообщает Измаильская районная городская... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T07:51:00+03:00
2025-10-22T07:51:00+03:00
2025-10-22T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049777587_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_ac37c16efa570834a915835d0248bbaf.jpg
https://ria.ru/20251022/povrezhdeny-2049751403.html
одесская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049777587_154:0:990:627_1920x0_80_0_0_a342f407c63d69d2cf63dc66c4bc08ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области повреждены энергетическая и портовая инфраструктура
В Измаиле Одесской области повреждены энергетическая и портовая инфраструктура
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Энергетическая и портовая инфраструктура повреждены после взрывов в Измаиле Одесской области на юге Украины, сообщает Измаильская районная городская администрация.
Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Измаиле.
"В городе Измаил была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
По данным украинских властей, в городе отсутствует энергоснабжение, однако постепенно специалисты его восстанавливают.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре