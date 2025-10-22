Рейтинг@Mail.ru
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ikra-2049897000.html
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году - РИА Новости, 22.10.2025
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году
Красной рыбы и красной икры, добытой в России в 2025 году, хватит и для внутреннего рынка, и для экспорта; на фоне хорошей путины этого года они могут... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:08:00+03:00
2025-10-22T17:08:00+03:00
экономика
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
красная икра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a5919d817413b7ca4e1e67511c0e9a0.jpg
https://ria.ru/20250903/ikra-2039263621.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b223ff79458d97dc4f445a38a20455ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), красная икра
Экономика, Россия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Красная икра
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году

Шестаков: икры и красной рыбы в РФ хватит, к Новому году они могут и подешеветь

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Продажа красной икры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт- РИА Новости. Красной рыбы и красной икры, добытой в России в 2025 году, хватит и для внутреннего рынка, и для экспорта; на фоне хорошей путины этого года они могут подешеветь к Новому году, заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«
"Рыбы красной хватит, и икры хватит и для внутреннего рынка, и частично для экспорта", - сказал Шестаков на полях международного рыбопромышленного форума.
"Чем больше предложение, тем ниже цена - должно быть так в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет", - добавил глава Росрыболовства, отвечая на вопрос, как хорошая путина повлияет на цены на икру и рыбу к Новому году.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Эксперты рассказали, как выбрать лососевую икру
3 сентября, 07:09
 
ЭкономикаРоссияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Красная икра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала