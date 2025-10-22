https://ria.ru/20251022/ikra-2049897000.html
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году - РИА Новости, 22.10.2025
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году
Красной рыбы и красной икры, добытой в России в 2025 году, хватит и для внутреннего рынка, и для экспорта; на фоне хорошей путины этого года они могут... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:08:00+03:00
2025-10-22T17:08:00+03:00
2025-10-22T17:08:00+03:00
экономика
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
красная икра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a5919d817413b7ca4e1e67511c0e9a0.jpg
https://ria.ru/20250903/ikra-2039263621.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b223ff79458d97dc4f445a38a20455ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), красная икра
Экономика, Россия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Красная икра
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году
Шестаков: икры и красной рыбы в РФ хватит, к Новому году они могут и подешеветь