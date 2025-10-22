Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт- РИА Новости. Красной рыбы и красной икры, добытой в России в 2025 году, хватит и для внутреннего рынка, и для экспорта; на фоне хорошей путины этого года они могут подешеветь к Новому году, заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.