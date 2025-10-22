Рейтинг@Mail.ru
В НИИ гриппа заявили, что сейчас благоприятная возможность сделать прививку - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 22.10.2025 (обновлено: 05:58 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/gripp-2049732124.html
В НИИ гриппа заявили, что сейчас благоприятная возможность сделать прививку
В НИИ гриппа заявили, что сейчас благоприятная возможность сделать прививку - РИА Новости, 22.10.2025
В НИИ гриппа заявили, что сейчас благоприятная возможность сделать прививку
Эпидсезон только стартовал в России и вирусы гриппа обнаруживаются в незначительном количестве, поэтому сейчас благоприятная возможность сделать прививку,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T01:03:00+03:00
2025-10-22T05:58:00+03:00
общество
россия
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968706712_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_86372ce86bcbf177f0b42d11e2de754d.jpg
https://ria.ru/20251021/orvi-2049489590.html
https://ria.ru/20251020/privivka-2049269321.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968706712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a97ae7142f11f9e76fa914d1df76033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, воз
Общество, Россия, ВОЗ
В НИИ гриппа заявили, что сейчас благоприятная возможность сделать прививку

Даниленко: сейчас благоприятная возможность сделать прививку от гриппа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эпидсезон только стартовал в России и вирусы гриппа обнаруживаются в незначительном количестве, поэтому сейчас благоприятная возможность сделать прививку, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.
Она отметила, что сейчас ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная, заболеваемость находится ниже эпидемического порога. На 41-й неделе в нынешнем году среди всех обследованных больных вирусы гриппа были выявлены лишь в 0,1% случаев. Среди других респираторных вирусов преобладают риновирусы, на долю которых приходится наибольшее число случаев ОРВИ.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом
Вчера, 00:20
"В настоящее время эпидсезон еще только стартовал, и вирусы гриппа обнаруживаются в незначительном количестве. Сейчас наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа Аподтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), а также вирусов гриппы В Викторианской линии. Вероятно, они продолжат социркулировать на протяжении всего эпидемического сезона. Именно поэтому сейчас благоприятная возможность, чтобы сделать прививку от гриппа", — добавила Даниленко.
Специалист подчеркнула, что своевременная вакцинация от гриппа крайне важна для защиты здоровья, особенно для лиц из групп риска и страдающих хроническими заболеваниями, она значительно снижает вероятность тяжелого течения болезни и осложнений.
"В настоящее время ситуация по COVID-19 в стране стабильная. Результаты геномного мониторингавариантов SARS-CoV-2 показывают, что вариант XFG (Стратус) и его дочерние линии являются доминирующими среди выявляемых в образцах от пациентов. Такая же тенденция отмечается и в других странах мира, прежде всего, в Европейском регионе ВОЗ", — уточнила Даниленко.
Она подчеркнула, что вариант XFG по клиническим проявлениям не обладает какими-либо особенностями, например, длительностью и тяжестью течения, особыми симптомами заболевания.
По словам специалиста, развитие эпидемического сезона обычно начинается с конца осени – начала зимы, то есть в декабре. Во многом это зависит от того, какие типы вирусов гриппа преобладают. В прошлом году эпидемия началась позже, уже после нового года и имела растянутый длительный характер, что было связано с циркуляцией вирусов гриппа В, пик пришелся на 10-11 недели.
"Вместе с тем, в этом сезоне мы ожидаем эпидемию умеренной интенсивности, и циркуляцию как вирусов гриппа А обоих подтипов, так и циркуляцию вирусов гриппа В. Вероятно, старт эпидемии придется на декабрь 2025 года, а пик эпидемии будет после нового года, ближе к концу января. Однако дать точные прогнозы, особенно до начала эпидемии, невозможно", — сообщила Даниленко.
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Роспотребнадзор рассказал, кому нужна вакцинация от гриппа
20 октября, 03:47
 
ОбществоРоссияВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала