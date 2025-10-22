В НИИ гриппа заявили, что сейчас благоприятная возможность сделать прививку

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эпидсезон только стартовал в России и вирусы гриппа обнаруживаются в незначительном количестве, поэтому сейчас благоприятная возможность сделать прививку, рассказала РИА Новости заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.

Она отметила, что сейчас ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная, заболеваемость находится ниже эпидемического порога. На 41-й неделе в нынешнем году среди всех обследованных больных вирусы гриппа были выявлены лишь в 0,1% случаев. Среди других респираторных вирусов преобладают риновирусы, на долю которых приходится наибольшее число случаев ОРВИ.

"В настоящее время эпидсезон еще только стартовал, и вирусы гриппа обнаруживаются в незначительном количестве. Сейчас наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа Аподтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), а также вирусов гриппы В Викторианской линии. Вероятно, они продолжат социркулировать на протяжении всего эпидемического сезона. Именно поэтому сейчас благоприятная возможность, чтобы сделать прививку от гриппа", — добавила Даниленко.

Специалист подчеркнула, что своевременная вакцинация от гриппа крайне важна для защиты здоровья, особенно для лиц из групп риска и страдающих хроническими заболеваниями, она значительно снижает вероятность тяжелого течения болезни и осложнений.

"В настоящее время ситуация по COVID-19 в стране стабильная. Результаты геномного мониторингавариантов SARS-CoV-2 показывают, что вариант XFG (Стратус) и его дочерние линии являются доминирующими среди выявляемых в образцах от пациентов. Такая же тенденция отмечается и в других странах мира, прежде всего, в Европейском регионе ВОЗ ", — уточнила Даниленко.

Она подчеркнула, что вариант XFG по клиническим проявлениям не обладает какими-либо особенностями, например, длительностью и тяжестью течения, особыми симптомами заболевания.

По словам специалиста, развитие эпидемического сезона обычно начинается с конца осени – начала зимы, то есть в декабре. Во многом это зависит от того, какие типы вирусов гриппа преобладают. В прошлом году эпидемия началась позже, уже после нового года и имела растянутый длительный характер, что было связано с циркуляцией вирусов гриппа В, пик пришелся на 10-11 недели.