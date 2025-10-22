Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России
23:35 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/gosduma-2049951831.html
В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России
В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России - РИА Новости, 22.10.2025
В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России
Возведение "железного занавеса" против России больно аукнется для экономики Европы и поставит крест на благосостоянии населения европейских стран, заявил РИА... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T23:35:00+03:00
2025-10-22T23:35:00+03:00
в мире
европа
россия
сербия
михаил шеремет
александр вучич
госдума рф
в мире, европа, россия, сербия, михаил шеремет, александр вучич, госдума рф
В мире, Европа, Россия, Сербия, Михаил Шеремет, Александр Вучич, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России

Депутат Шеремет: «железный занавес» против России больно аукнется для Европы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Возведение "железного занавеса" против России больно аукнется для экономики Европы и поставит крест на благосостоянии населения европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Во вторник президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа хочет ввести "железный занавес" против России и не уважает нейтралитет других стран и желание проводить самостоятельную политику.
«
"Опасения президента Сербии Вучича об угрозе возведения архаичного "железного занавеса" в нынешних реалиях больно аукнутся для экономики Европы и поставят крест на благосостоянии населения европейских стран", - сказал Шеремет агентству.
По его словам, в Европе по-прежнему живут прошлым и не видят стремительных глобальных тенденций.
"Нет сомнения, что близорукость нынешних горе-политиков в странах Западной Европы окончательно разрушит все ранее прилагаемые усилия, достижения и стремления гораздо прогрессивных и здравомыслящих поколений их предшественников. Фактически, мы наблюдаем необратимый процесс деградации и закат не выдерживающей конкуренции с большим миром, некогда цветущей европейской цивилизации", - сказал депутат.
Цифровой "железный занавес" опускается
9 июня, 08:00
9 июня, 08:00
 
