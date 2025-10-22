В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Возведение "железного занавеса" против России больно аукнется для экономики Европы и поставит крест на благосостоянии населения европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.