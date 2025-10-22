https://ria.ru/20251022/gosduma-2049941249.html
Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки, заявил Володин
Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки, заявил Володин
Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки, заявил Володин
Госдума ждет от Банка России конкретных шагов по снижению ключевой ставки, заявил ее председатель Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.
Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки, заявил Володин
Володин: Госдума ждет от ЦБ конкретных шагов по снижению ключевой ставки
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума ждет от Банка России конкретных шагов по снижению ключевой ставки, заявил ее председатель Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.
"Для чистоты отношений в отношении банков и учетной ставки, мы с вами на следующей неделе в четверг посвящаем этому отдельное заседание. И у нас публичная позиция, во всяком случае, другой от депутатов не слышал, мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки", - сказал Володин
"Так? Так, и руководство Центрального банка это должно понимать", - добавил он . Поэтому разговор, который состоится 30 октября, "однозначно будет вокруг этой темы", подчеркнул он.
На 30 октября запланировано рассмотрение на заседании Госдумы
основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Данный документ должна будет представить председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу, 24 октября.