Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки, заявил Володин

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума ждет от Банка России конкретных шагов по снижению ключевой ставки, заявил ее председатель Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.

« "Для чистоты отношений в отношении банков и учетной ставки, мы с вами на следующей неделе в четверг посвящаем этому отдельное заседание. И у нас публичная позиция, во всяком случае, другой от депутатов не слышал, мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки", - сказал Володин

"Так? Так, и руководство Центрального банка это должно понимать", - добавил он . Поэтому разговор, который состоится 30 октября, "однозначно будет вокруг этой темы", подчеркнул он.

На 30 октября запланировано рассмотрение на заседании Госдумы основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Данный документ должна будет представить председатель Банка России Эльвира Набиуллина