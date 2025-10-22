https://ria.ru/20251022/gosduma-2049928043.html
Госдума приняла проект о льготах для семей с детьми и участников СВО
Госдума приняла проект о льготах для семей с детьми и участников СВО - РИА Новости, 22.10.2025
Госдума приняла проект о льготах для семей с детьми и участников СВО
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ряд адресных мер поддержки семей с детьми и участников специальной военной операции (СВО), в том РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ряд адресных мер поддержки семей с детьми и участников специальной военной операции (СВО), в том числе льготы по земельному и имущественному налогам, а также при продаже жилья для улучшения жилищных условий.
Документ внесен правительством России
в рамках бюджетного пакета. Он направлен на реализацию положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на выполнение поручений президента и правительства РФ.
Законопроект, в частности, содержит положения об оказании адресной помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Например, для участников СВО и членов их семей устанавливаются льготы по транспортному и земельному налогам.
А многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе.
Кроме того, расширяется возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Такую льготу теперь смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста.
Причем семьям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года, пояснял ранее Минфин России.