Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026 год

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"В проекте бюджета в полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств", — заявил на пленарном заседании глава Минфина Антон Силуанов

Важнейшим направлением бюджета он назвал меры по укреплению демографии. "Детский бюджет" на три года превысит десять триллионов рублей.

Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.

Проект бюджета

Поддержка семьи:

Заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.

Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в этом году.

Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.

Здравоохранение:

Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.

Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.

Национальные проекты:

На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств , чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона.

Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.

Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.

Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.

Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.

Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.

Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.

Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.

Запланированные в бюджете ресурсы обеспечат оснащение армии вооружением, техникой, поддержку семей военнослужащих, модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионов, включая комплектование подразделений всех наших ведомств силового блока", — добавил Силуанов.

Основные характеристики бюджета на трехлетний период определены исходя из уровня инфляции, ежегодно не превышающего четыре процента, а также прогнозируемого объема ВВП:

в 2026 году — в размере 235,067 триллиона рублей, при этом общий объем доходов планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1 процента);

в 2027-м — 255,498 триллиона с планируемым общим доходом 42,91 триллиона (16,8 процента);

в 2028-м — 276,346 триллиона, доходы на этот год запланированы в размере 45,869 триллиона (16,6 процента).

Расходы запланированы на уровне 44,069, 46,096 и 49,383 триллиона рублей — 18,7, 18 и 17,9 процента ВВП соответственно.

Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6 процента ВВП в 2026 году сократится до 1,2 в следующем году, а в 2028-м составит 1,3 процента. Ненефтегазовый дефицит снизится с 5,4 процента ВВП в 2026 году до 4,8 в 2027-м и останется на этом уровне в 2028 году.

Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2027 года запланирован на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028-го — 42,18 триллиона, 2029-го — 47,41 триллиона; внешнего — 66,8, 63,9 и 62,3 миллиарда долларов соответственно.