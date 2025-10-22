Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали планы Британии по Украине подготовкой к войне
08:00 22.10.2025
В ГД назвали планы Британии по Украине подготовкой к войне
В ГД назвали планы Британии по Украине подготовкой к войне
В ГД назвали планы Британии по Украине подготовкой к войне
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал планы Британии отправить войска на Украину подготовкой к РИА Новости, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал планы Британии отправить войска на Украину подготовкой к войне с Россией.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае достижения мирного соглашения по украинскому конфликту.
В Госдуме оценили планы нового наступления ВСУ
"Британия продолжает готовиться к войне с Россией и хочет занять передовые позиции у ее границ. Историческая тяга к колониальному господству с грабежами, конфликтами и насилием заставляет Лондон разместить свои войска на Украине", - сказал Ивлев.
По его словам, в то время, когда Россия сокращает военные расходы, британский военный министр в дополнение к многомиллиардному бюджету запрашивает дополнительные средства.
"В рамках сетевого взаимодействия с ФРГ, Францией теперь уже Британия перехватывает тренды НАТО, запугивает собственных налогоплательщиков и не понимает, что мир изменился", - сказал депутат.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию
В миреУкраинаРоссияВеликобританияЛеонид ИвлевДжон ХилиКир СтармерГосдума РФНАТО
 
 
