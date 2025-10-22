СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал планы Британии отправить войска на Украину подготовкой к войне с Россией.

По его словам, в то время, когда Россия сокращает военные расходы, британский военный министр в дополнение к многомиллиардному бюджету запрашивает дополнительные средства.