В ГД назвали планы Британии по Украине подготовкой к войне

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал планы Британии отправить войска на Украину подготовкой к войне с Россией.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае достижения мирного соглашения по украинскому конфликту.
По его словам, в то время, когда Россия сокращает военные расходы, британский военный министр в дополнение к многомиллиардному бюджету запрашивает дополнительные средства.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
