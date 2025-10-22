В Госдуме заявили об эпидемии "цифрового сиротства" в России

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что его аналитическая команда провела масштабное исследование, которое выявило эпидемию "цифрового сиротства" в России - феномена, при котором родители, физически находясь рядом с детьми, психологически отсутствуют, погружаясь в виртуальное пространство смартфонов.

"Цифры, которые мы получили, – это громкий сигнал тревоги для всего нашего общества. Мы столкнулись с тихой эпидемией, которая подрывает главный фундамент государства – семью. Родитель, уткнувшийся в экран, – это беда ребёнка, который тянется к нему и не находит отклика. Не гаджеты виноваты, а наша неспособность управлять своим временем и вниманием. Ни один лайк, ни одно сообщение не заменят тепла живого взгляда и объятий собственного ребёнка. Наше исследование – это первый шаг к большой общественной работе по реабилитации семейного общения", - сказал Чернышов

Отмечается, что результаты опроса, в котором приняли участие более 2 тысяч родителей по всей России , демонстрируют тревожную картину, требующую немедленного общественного внимания. Так, согласно исследованию, 65% опрошенных родителей признались, что проводят в смартфоне более двух часов в день в присутствии собственных детей, при этом 40% из этой группы делают это постоянно, практически не отрываясь от экрана.

По результатам исследования каждый третий респондент подтвердил, что их ребёнок хотя бы раз открыто просил убрать телефон и обратить на него внимание, что свидетельствует о явной нехватке живого общения. Несмотря на это, 70% родителей уверены, что могут эффективно совмещать использование гаджета и качественное времяпрепровождение с семьёй, что указывает на недооценку глубины проблемы.

Также исследование выявило, что лишь 15% родителей предпринимают целенаправленные шаги для решения проблемы, такие как установление "цифровых каникул" или специальных часов без устройств. При этом 80% родителей отметили, что основным видом совместного досуга с детьми стал просмотр фильмов или мультфильмов на устройствах, что заменяет активное взаимодействие.