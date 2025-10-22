Рейтинг@Mail.ru
ГД может рассмотреть проект об оплачиваемых больничных для самозанятых - РИА Новости, 22.10.2025
02:06 22.10.2025
ГД может рассмотреть проект об оплачиваемых больничных для самозанятых
ГД может рассмотреть проект об оплачиваемых больничных для самозанятых - РИА Новости, 22.10.2025
ГД может рассмотреть проект об оплачиваемых больничных для самозанятых
Госдума может в ноябре рассмотреть в первом чтении законопроект об оплачиваемых больничных для самозанятых, следует из документа, с которым ознакомилось РИА... РИА Новости, 22.10.2025
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
россия
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
ГД может рассмотреть проект об оплачиваемых больничных для самозанятых

ГД может в ноябре рассмотреть проект об оплачиваемых больничных для самозанятых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума может в ноябре рассмотреть в первом чтении законопроект об оплачиваемых больничных для самозанятых, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – ноябрь 2025 года", - сказано в документе.
Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
МЭР и Минтруд готовы рассмотреть проект исключения астрологов из ОКВЭД
01:48
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в начале октября.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что изменениями в законодательство предусмотрено, что со следующего года самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, для этого с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы.
Согласно законопроекту, размер страховых выплат в случае временной нетрудоспособности составит 35 или 50 тысяч рублей, а ежемесячный взнос самозанятого составит 1344 или 1920 рублей.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Володин проинформировал Мишустина о планах рассмотреть проект бюджета
Вчера, 18:39
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
