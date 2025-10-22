https://ria.ru/20251022/gosduma-2049732420.html
В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей
В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей - РИА Новости, 22.10.2025
В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить пенсии детям, оставшимся... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T01:04:00+03:00
2025-10-22T01:04:00+03:00
2025-10-22T01:04:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251021/sovfedja-2049498498.html
https://ria.ru/20251020/pensii-2049274033.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей
Депутаты СРЗП внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить пенсии детям, оставшимся без родителей, за счёт повышения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы
в среду.
"Законопроект предусматривает усиление страховой пенсии по случаю потери кормильца за счёт корректировки расчёта индивидуального пенсионного коэффициента", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Для ребёнка, потерявшего обоих родителей, проектом предусматривается увеличение суммарного ИПК обоих родителей в 1,5 раза, а для ребёнка умершей одинокой матери — увеличение ИПК в 3 раза.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что средний по России
размер пенсии по потере кормильца сегодня составляет около 16,7 тысячи рублей.
"С учётом предлагаемого коэффициента для детей, потерявших обоих родителей, пенсия может составить около 25 тысяч рублей. Для детей, которых воспитывала одинокая мать, – около 50 тысяч рублей", – добавил лидер партии.
По его словам, принятие законопроекта позволит повысить уровень социальной защиты осиротевших детей, компенсировать утрату дохода семьи и укрепить доверие граждан к страховой пенсионной системе России.