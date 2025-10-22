В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить пенсии детям, оставшимся без родителей, за счёт повышения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов . Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.

"Законопроект предусматривает усиление страховой пенсии по случаю потери кормильца за счёт корректировки расчёта индивидуального пенсионного коэффициента", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Для ребёнка, потерявшего обоих родителей, проектом предусматривается увеличение суммарного ИПК обоих родителей в 1,5 раза, а для ребёнка умершей одинокой матери — увеличение ИПК в 3 раза.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что средний по России размер пенсии по потере кормильца сегодня составляет около 16,7 тысячи рублей.

"С учётом предлагаемого коэффициента для детей, потерявших обоих родителей, пенсия может составить около 25 тысяч рублей. Для детей, которых воспитывала одинокая мать, – около 50 тысяч рублей", – добавил лидер партии.