В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей - РИА Новости, 22.10.2025
01:04 22.10.2025
В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей
В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей - РИА Новости, 22.10.2025
В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить пенсии детям, оставшимся... РИА Новости, 22.10.2025
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
россия
Новости
общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей

Депутаты СРЗП внесут проект об увеличении пенсии детям, оставшимся без родителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить пенсии детям, оставшимся без родителей, за счёт повышения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
Информационные стенды в ПФР - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Россиян предупредили о возможности формировать пенсию уже в 14 лет
Вчера, 02:47
"Законопроект предусматривает усиление страховой пенсии по случаю потери кормильца за счёт корректировки расчёта индивидуального пенсионного коэффициента", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Для ребёнка, потерявшего обоих родителей, проектом предусматривается увеличение суммарного ИПК обоих родителей в 1,5 раза, а для ребёнка умершей одинокой матери — увеличение ИПК в 3 раза.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что средний по России размер пенсии по потере кормильца сегодня составляет около 16,7 тысячи рублей.
"С учётом предлагаемого коэффициента для детей, потерявших обоих родителей, пенсия может составить около 25 тысяч рублей. Для детей, которых воспитывала одинокая мать, – около 50 тысяч рублей", – добавил лидер партии.
По его словам, принятие законопроекта позволит повысить уровень социальной защиты осиротевших детей, компенсировать утрату дохода семьи и укрепить доверие граждан к страховой пенсионной системе России.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Госдуме рассказали о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
20 октября, 05:51
 
Общество Россия Сергей Миронов Госдума РФ
 
 
