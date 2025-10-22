Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала, какими лекарствами государство обеспечивает россиян - РИА Новости, 22.10.2025
13:46 22.10.2025
Голикова рассказала, какими лекарствами государство обеспечивает россиян
Голикова рассказала, какими лекарствами государство обеспечивает россиян
Государство обеспечивает россиян лекарственными препаратами, 85% закупаемых препаратов - отечественного производства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.10.2025
Голикова рассказала, какими лекарствами государство обеспечивает россиян

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Государство обеспечивает россиян лекарственными препаратами, 85% закупаемых препаратов - отечественного производства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Обеспечиваем граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" за счет федерального бюджета лекарства получают свыше восьми миллионов человек, в рамках ОМС более шести - это больные с онкологическими заболеваниями. 85% закупаемых государством лекарственных препаратов - отечественная продукция", - сказала Голикова во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение".
Она отметила, что федеральный бюджет берет на себя в основном самые дорогостоящие случаи или ситуации. Региональные бюджеты обеспечивают лекарствами более 18 миллионов человек в России.
Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия".
Минздрав рекомендовал новые препараты к включению в перечень ЖНВЛП
