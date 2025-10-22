Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым они обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества, а также по международной и региональной повестке.