https://ria.ru/20251022/glavy-2049845445.html
Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество
Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 22.10.2025
Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым они обменялись мнениями по текущему состоянию и... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:42:00+03:00
2025-10-22T14:42:00+03:00
2025-10-22T14:42:00+03:00
в мире
россия
байконур (город)
ермек кошербаев
сергей лавров
мид казахстана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049828667_0:132:3407:2048_1920x0_80_0_0_619bea95df6dee77ac30d0730a5f00ca.jpg
https://ria.ru/20251022/ria-2049825611.html
россия
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049828667_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_31de9cb0997528fc6a85f9e917420132.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, байконур (город), ермек кошербаев, сергей лавров, мид казахстана
В мире, Россия, Байконур (город), Ермек Кошербаев, Сергей Лавров, МИД Казахстана
Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество
Лавров и Кошербаев обменялись мнениями по международной повестке