Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/glavy-2049845445.html
Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество
Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 22.10.2025
Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым они обменялись мнениями по текущему состоянию и... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:42:00+03:00
2025-10-22T14:42:00+03:00
в мире
россия
байконур (город)
ермек кошербаев
сергей лавров
мид казахстана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049828667_0:132:3407:2048_1920x0_80_0_0_619bea95df6dee77ac30d0730a5f00ca.jpg
https://ria.ru/20251022/ria-2049825611.html
россия
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049828667_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_31de9cb0997528fc6a85f9e917420132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, байконур (город), ермек кошербаев, сергей лавров, мид казахстана
В мире, Россия, Байконур (город), Ермек Кошербаев, Сергей Лавров, МИД Казахстана
Лавров и Кошербаев обсудили двустороннее сотрудничество

Лавров и Кошербаев обменялись мнениями по международной повестке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым они обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества, а также по международной и региональной повестке.
"В ходе переговоров с Сергеем Викторовичем состоялся содержательный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия, в том числе и по международной и региональной повестке", - сказал Кошербаев.
Руководитель внешнеполитического ведомства республики также отметил, что особую значимость гуманитарному взаимодействию между странами придает общий исторический контекст. По его словам, в этом году стороны совместно отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 20-летие подписания Договора о государственной границе и 70-летие со дня основания космодрома Байконур.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Глава МИД Казахстана обсудил с Лавровым подготовку госвизита Токаева
13:44
 
В миреРоссияБайконур (город)Ермек КошербаевСергей ЛавровМИД Казахстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала