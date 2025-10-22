Глава Минобороны Литвы подала прошение об отставке

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что подала прошение об отставке из-неразрешимых споров с премьером Ингой Ругинене об оборонном бюджете.
"Я ухожу в отставку с поста министра обороны... Прошение об отставке отправила сегодня в 10 утра", - написала Шакалене в соцсети Facebook*.
Министр отметила, что причиной стало "принципиально разное понимание того, как усилить оборону" с премьер-министром Ингой Ругинене.
Ранее министерство обороны Литвы заявило, что оборонный бюджет в 2026 году составит 4,87% ВВП Литвы. Лидеры общественного мнения стали обвинять власти Литвы в саботаже, после чего Ругинене заявила, что расходы на оборону в следующем году составят 5,38% ВВП, раскритиковала работу Шакалене и пообещала передать курирование вопросов оборонной промышленности из минобороны в министерство экономики и инноваций и министерство финансов.
Шакалене ранее заявила, что власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы. В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
*Запрещена в РФ как экстремистская
