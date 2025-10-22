В ФРГ выросло число запросивших убежище молодых украинцев, сообщает NTV

Ранее украинские СМИ сообщали, что после смягчения правил выезда с Украины в августе для мужчин в возрасте 18-22 лет молодежь начала массово покидать страну, а видео с успешными побегами заполнили украинские соцсети. До этого времени выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.