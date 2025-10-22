Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ выросло число запросивших убежище молодых украинцев, сообщает NTV - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/germanija-2049938100.html
В ФРГ выросло число запросивших убежище молодых украинцев, сообщает NTV
В ФРГ выросло число запросивших убежище молодых украинцев, сообщает NTV - РИА Новости, 22.10.2025
В ФРГ выросло число запросивших убежище молодых украинцев, сообщает NTV
Число молодых украинцев в возрасте 18-22 лет, запрашивающих убежище в Германии, продолжает расти и достигло почти 2 тысяч в неделю, сообщает телеканал NTV со... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T21:23:00+03:00
2025-10-22T21:23:00+03:00
в мире
украина
германия
сирия
элла либанова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
https://ria.ru/20250814/kredit-2035236735.html
https://ria.ru/20250608/evropa-2021649775.html
украина
германия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, сирия, элла либанова, оон
В мире, Украина, Германия, Сирия, Элла Либанова, ООН
В ФРГ выросло число запросивших убежище молодых украинцев, сообщает NTV

NTV: число запрашивающих убежище в ФРГ молодых украинцев достигло 2 тыс в неделю

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число молодых украинцев в возрасте 18-22 лет, запрашивающих убежище в Германии, продолжает расти и достигло почти 2 тысяч в неделю, сообщает телеканал NTV со ссылкой на представителя немецкого МВД.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В ФРГ предложили платить пособия беженцам в виде кредита
14 августа, 13:11
«
"Число прибывших (в Германию - ред.) украинцев в возрасте от 18 до 22 лет увеличилось с 19 в неделю в середине августа до более 1 тысячи в середине сентября. В октябре эти цифры выросли еще больше: в последнее время их число составляло от 1,4 тысячи до примерно 1,8 тысячи в неделю", - говорится в материале.
При этом в МИД ФРГ полагают, что в дальнейшем число молодых мужчин с Украины, ищущих убежища в Германии, может снова уменьшиться.
В отличие от просителей убежища из Сирии или Афганистана, просители убежища с Украины получают разрешение на временное пребывание в соответствии со статьей 24 закона о пребывании, что позволяет им сразу же получить доступ к рынку труда и социальным льготам.
Ранее украинские СМИ сообщали, что после смягчения правил выезда с Украины в августе для мужчин в возрасте 18-22 лет молодежь начала массово покидать страну, а видео с успешными побегами заполнили украинские соцсети. До этого времени выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.
Воскобойник 7 февраля сообщил, что порядка 1,5 миллионов детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы получения качественного образования и заработка в десять раз больше, чем на родине. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По мнению директора, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Это неизбежно". Запад всполошили беженцы с Украины
8 июня, 17:14
 
В миреУкраинаГерманияСирияЭлла ЛибановаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала