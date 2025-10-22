В ФРГ выросло число запросивших убежище молодых украинцев, сообщает NTV

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число молодых украинцев в возрасте 18-22 лет, запрашивающих убежище в Германии, продолжает расти и достигло почти 2 тысяч в неделю, сообщает телеканал NTV со ссылкой на представителя немецкого МВД.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
"Число прибывших (в Германию - ред.) украинцев в возрасте от 18 до 22 лет увеличилось с 19 в неделю в середине августа до более 1 тысячи в середине сентября. В октябре эти цифры выросли еще больше: в последнее время их число составляло от 1,4 тысячи до примерно 1,8 тысячи в неделю", - говорится в материале.
При этом в МИД ФРГ полагают, что в дальнейшем число молодых мужчин с Украины, ищущих убежища в Германии, может снова уменьшиться.
В отличие от просителей убежища из Сирии или Афганистана, просители убежища с Украины получают разрешение на временное пребывание в соответствии со статьей 24 закона о пребывании, что позволяет им сразу же получить доступ к рынку труда и социальным льготам.
Ранее украинские СМИ сообщали, что после смягчения правил выезда с Украины в августе для мужчин в возрасте 18-22 лет молодежь начала массово покидать страну, а видео с успешными побегами заполнили украинские соцсети. До этого времени выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.
Воскобойник 7 февраля сообщил, что порядка 1,5 миллионов детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы получения качественного образования и заработка в десять раз больше, чем на родине. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По мнению директора, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.
