В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.10.2025
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.10.2025
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск судов