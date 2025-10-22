https://ria.ru/20251022/gd-2049825423.html
В ГД предложили не штрафовать грузовики за превышение нагрузки на ось
В ГД предложили не штрафовать грузовики за превышение нагрузки на ось
В ГД предложили не штрафовать грузовики за превышение нагрузки на ось
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин и Антон Ткачев направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением не штрафовать...
В ГД предложили не штрафовать грузовики за незначительный перегруз оси
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин и Антон Ткачев направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением не штрафовать водителей грузовиков за незначительное превышение нагрузки на одну ось и пересмотреть алгоритм весового контроля на дорогах в зависимости от их категории, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть возможность пересмотра алгоритма работы весового контроля и повышения порога предельного отклонения нагрузки, в зависимости от категорийности дорог, при условии соблюдения общего весового лимита", - сказано в документе.
Отмечается, что согласно федеральному закону, по дорогам разрешено движение тяжеловесных транспортных средств, если их масса или нагрузка на ось превышают допустимые значения не более чем на 10%.
"При этом на практике весовой контроль на дорогах не учитывает распределение веса транспортного средства между осями", - уточняется в обращении.
Также подчеркивается, что нынешний механизм приводит к ситуации, когда при общей недогруженности транспортного средства незначительное превышение нагрузки на отдельную ось влечет применение штрафных санкций.
По мнению авторов обращения, предложенная ими инициатива создана в целях формирования более сбалансированного регулирования.
"Просим Вас, уважаемый Андрей Сергеевич, представить позицию министерства транспорта РФ
в отношении возможности реализации указанной инициативы", - говорится в документе.