В ГД предложили не штрафовать грузовики за превышение нагрузки на ось

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин и Антон Ткачев направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением не штрафовать водителей грузовиков за незначительное превышение нагрузки на одну ось и пересмотреть алгоритм весового контроля на дорогах в зависимости от их категории, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаем рассмотреть возможность пересмотра алгоритма работы весового контроля и повышения порога предельного отклонения нагрузки, в зависимости от категорийности дорог, при условии соблюдения общего весового лимита", - сказано в документе.

Отмечается, что согласно федеральному закону, по дорогам разрешено движение тяжеловесных транспортных средств, если их масса или нагрузка на ось превышают допустимые значения не более чем на 10%.

"При этом на практике весовой контроль на дорогах не учитывает распределение веса транспортного средства между осями", - уточняется в обращении.

Также подчеркивается, что нынешний механизм приводит к ситуации, когда при общей недогруженности транспортного средства незначительное превышение нагрузки на отдельную ось влечет применение штрафных санкций.

По мнению авторов обращения, предложенная ими инициатива создана в целях формирования более сбалансированного регулирования.