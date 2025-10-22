Рейтинг@Mail.ru
Израиль из-за США утратил главную роль в делах Газы, считает экс-офицер
00:43 22.10.2025
Израиль из-за США утратил главную роль в делах Газы, считает экс-офицер
Израиль из-за действий США утратил способность играть главную роль в принятии решений в секторе Газа, заявил газете Wall Street Journal бывший офицер...
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
Новости
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС
Израиль из-за США утратил главную роль в делах Газы, считает экс-офицер

Экс-офицер Мильштейн: Израиль из-за США утратил главную роль в делах Газы

© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Израиль из-за действий США утратил способность играть главную роль в принятии решений в секторе Газа, заявил газете Wall Street Journal бывший офицер израильской разведки Михаэль Мильштейн.
"Израиль утратил пространство для маневра и способность играть доминирующую роль в принятии решений в Газе... Я очень обеспокоен, потому что это означает, что могут быть приняты решения, противоречащие израильским красным линиям", - заявил газете Мильштейн, выразив мнение, что США теперь руководят процессом в анклаве.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В США призвали все страны внести вклад в восстановление Газы
Вчера, 19:11
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Стороны в настоящее время реализуют первую фазу мирного плана. ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших. Израиль в свою очередь отвел свои войска к согласованной линии внутри сектора Газа и выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая обвиняемых в терроризме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
