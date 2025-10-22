Рейтинг@Mail.ru
В Раде предрекли Украине дефицит газа уже в декабре - РИА Новости, 22.10.2025
17:27 22.10.2025
В Раде предрекли Украине дефицит газа уже в декабре
В Раде предрекли Украине дефицит газа уже в декабре - РИА Новости, 22.10.2025
В Раде предрекли Украине дефицит газа уже в декабре
Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, считает депутат Верховной рады Михаил Бондар. РИА Новости, 22.10.2025
в мире
украина
юрий продан
юрий корольчук
верховная рада украины
украина
в мире, украина, юрий продан, юрий корольчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Юрий Продан, Юрий Корольчук, Верховная Рада Украины
В Раде предрекли Украине дефицит газа уже в декабре

Депутат Рады Бондарь: Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, считает депутат Верховной рады Михаил Бондар.
«

"Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа. Ясно, что власти пробуют это урегулировать, понимая, что будут теплые дни, не будут еще включать отопление, будут пробовать тянуть с этим. Будут рассчитывать, что энергетики все- таки будут восстанавливать электроснабжение, а люди будут греться фактически какими-то обогревателями", - сказал Бондарь в комментарии украинскому изданию "Телеграф".

По его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы.
Ранее в среду экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами.
Пламя газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Эксперт усомнился в наличии у Киева денег на закупку газа
20 октября, 21:58
 
В миреУкраинаЮрий ПроданЮрий КорольчукВерховная Рада Украины
 
 
