В Раде предрекли Украине дефицит газа уже в декабре

«

"Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа. Ясно, что власти пробуют это урегулировать, понимая, что будут теплые дни, не будут еще включать отопление, будут пробовать тянуть с этим. Будут рассчитывать, что энергетики все- таки будут восстанавливать электроснабжение, а люди будут греться фактически какими-то обогревателями", - сказал Бондарь в комментарии украинскому изданию "Телеграф".