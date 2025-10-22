Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи гостей приехали на форум гостеприимства в Красноярск - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/forum-2049854802.html
Более тысячи гостей приехали на форум гостеприимства в Красноярск
Более тысячи гостей приехали на форум гостеприимства в Красноярск - РИА Новости, 22.10.2025
Более тысячи гостей приехали на форум гостеприимства в Красноярск
Более одной тысячи человек принимают участие в работе всероссийского форума гостеприимства в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:04:00+03:00
2025-10-22T15:04:00+03:00
россия
абхазия
красноярск
сибирский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994036612_0:55:3161:1833_1920x0_80_0_0_0caf3ea106f3169422e8ef6dea804be7.jpg
https://ria.ru/20251021/programma-2049572088.html
https://ria.ru/20251021/krasnoyarsk-2049563907.html
россия
абхазия
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994036612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75ab1efd7d6be4adc6c27c93c455b86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, красноярск, сибирский федеральный университет
Россия, Абхазия, Красноярск, Сибирский федеральный университет
Более тысячи гостей приехали на форум гостеприимства в Красноярск

Более тысячи человек принимают участие в работе форума гостеприимства

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Более одной тысячи человек принимают участие в работе всероссийского форума гостеприимства в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора.
"В этом году мероприятие стало самым масштабным за всю свою историю: в столицу края приехали более 1000 участников из разных регионов России и зарубежья. Эксперты, предприниматели, представители власти, науки и образования обсудят роль гостеприимства в развитии общества, перспективы профессионального роста в индустрии, актуальные вопросы подготовки кадров", - говорится в сообщении.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Первые итоги программы "Защитники Отечества" подвели в Красноярском крае
Вчера, 13:31
В программе форума – лекции, круглые столы и практические сессии, посвященные всем направлениям туристического бизнеса, гастрономии и сервиса. Впервые в форуме принимает участие официальная делегация республики Абхазия во главе с вице-премьером Вараздатом Миносяном. Отмечается, что Красноярский край активно участвует в реализации стратегического партнёрства между Абхазией и Россией, направленного на повышение уровня туристического сервиса в республике.
"Для Абхазии, которая переживает сегодня период активного роста, особенно в туризме и сельском хозяйстве, этот форум – уникальная возможность. Нам крайне необходимы квалифицированные кадры в индустрии гостеприимства, и такие мероприятия важны для обмена опытом", – цитирует Миносяна пресс-служба.
От имени губернатора края делегатов форума поприветствовал первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.
"Двадцать лет назад сложно было представить, что в нашем промышленном городе пройдет форум, посвященный гостеприимству. Благодаря нашим рестораторам Красноярск сегодня по праву считается одной из гастрономических столиц России, а Институт гастрономии СФУ готовит кадры для всей страны", - сказал он.
По данным пресс-службы, форум проходит при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство", предложения участников мероприятия могут быть включены в обновлённую редакцию нацпроекта. Впервые форум проводится в рамках всероссийской недели гостеприимства.
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В техникумах и колледжах Красноярского края прошел День открытых дверей
Вчера, 13:01
 
РоссияАбхазияКрасноярскСибирский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала