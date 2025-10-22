Более тысячи гостей приехали на форум гостеприимства в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Более одной тысячи человек принимают участие в работе всероссийского форума гостеприимства в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора.

"В этом году мероприятие стало самым масштабным за всю свою историю: в столицу края приехали более 1000 участников из разных регионов России и зарубежья. Эксперты, предприниматели, представители власти, науки и образования обсудят роль гостеприимства в развитии общества, перспективы профессионального роста в индустрии, актуальные вопросы подготовки кадров", - говорится в сообщении.

В программе форума – лекции, круглые столы и практические сессии, посвященные всем направлениям туристического бизнеса, гастрономии и сервиса. Впервые в форуме принимает участие официальная делегация республики Абхазия во главе с вице-премьером Вараздатом Миносяном. Отмечается, что Красноярский край активно участвует в реализации стратегического партнёрства между Абхазией и Россией, направленного на повышение уровня туристического сервиса в республике.

"Для Абхазии, которая переживает сегодня период активного роста, особенно в туризме и сельском хозяйстве, этот форум – уникальная возможность. Нам крайне необходимы квалифицированные кадры в индустрии гостеприимства, и такие мероприятия важны для обмена опытом", – цитирует Миносяна пресс-служба.

От имени губернатора края делегатов форума поприветствовал первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.

"Двадцать лет назад сложно было представить, что в нашем промышленном городе пройдет форум, посвященный гостеприимству. Благодаря нашим рестораторам Красноярск сегодня по праву считается одной из гастрономических столиц России, а Институт гастрономии СФУ готовит кадры для всей страны", - сказал он.