Финансовая подушка: как копить на важные цели вместе с государством

Ежедневно мы сталкиваемся с искушением совершить импульсивную покупку: это может быть новая одежда, гаджеты, безделушки или просто ароматная чашечка кофе. Эти небольшие траты, складываясь день за днем, незаметно съедают существенную часть нашего бюджета, препятствуя созданию надежной финансовой основы. Вместо получения мимолетного удовольствия от приобретений мы могли бы инвестировать дополнительные средства в будущее, формируя крепкий запас на случай непредвиденных ситуаций. Именно для этого государство запускает инициативы национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика" , мотивируя россиян к накоплениям с помощью специализированных инструментов. Подробнее от этом – в материале РИА Новости.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС)

Программа долгосрочных сбережений – это долгосрочный накопительно-инвестиционный продукт, позволяющий комфортно создавать финансовую подушку безопасности на будущее. Программа заработала в России с 1 января 2024 года, участие в ней добровольное. Откладывать средства можно на приобретение недвижимости, образование детей, дополнительные выплаты после выхода на пенсию, дорогостоящее лечение и любые другие семейные цели. Помимо личных средств, для вклада можно использовать уже имеющиеся пенсионные накопления, а также специальную прибавку от государства.

Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые инвестируют ваши средства с целью увеличения накоплений. Все инвестиции в рамках ПДС осуществляются под контролем Банка России на принципах доходности и безубыточности. Основной упор делается на размещение средств в высоконадежные активы, такие как государственные облигации и ценные бумаги крупнейших российских компаний.

По данным Банка России на 1 сентября 2025 года, россияне заключили 6,7 миллиона договоров ПДС, сумма привлеченных средств составила 483 миллиарда рублей. Программа способна не только изменить подход к финансовому планированию, но и обеспечить уверенность в будущем для миллионов россиян. Новый финансовый инструмент развивается по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика"

Принять участие в программе долгосрочных сбережений может любой гражданин России в возрасте от 18 лет. Предельный возраст для вступления в программу законом не установлен. Для участия в ПДС необходимо выбрать одного или нескольких операторов и заключить специальный договор долгосрочных сбережений. Договор заключается на срок не менее 15 лет. Величину первого взноса, а также размер и периодичность последующих взносов участник программы определяет самостоятельно.

Воспользоваться накопленным можно будет через 15 лет, либо по достижении возраста 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин. Средства можно получать либо в виде пожизненной выплаты, либо периодической (с установленным сроком выплаты). Также есть возможность забрать деньги единовременно: по истечении 15 лет или если размер пожизненных периодических выплат составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Вывести средства досрочно без потери накопленного дохода можно при наступлении "особых жизненных ситуаций".

Детский финансовый продукт

В программе долгосрочных сбережений участник может открывать несколько договоров, в том числе – в пользу ребенка. Поэтому некоторые НПФ предлагают специальные детские продукты в рамках ПДС, с помощью которых удобно копить на обучение, собственное жилье для ребенка или другую большую покупку, получая софинансирование от государства и налоговые вычеты.

Детские программы работают по обычному принципу: заключение договора с НПФ (дополнительно нужны будут документы ребенка), открытие специального счета, уплата взносов. Заключить договор можно на каждого ребенка. При этом софинансирование от государства будет распределено между всеми вашими договорами пропорционально внесенным суммам. Заключить договор могут не только родители, но и дедушки и бабушки ребенка.

Ребенок сможет получить всю сумму через 15 лет с даты заключения договора или досрочно в случае наступления особой жизненной ситуации — при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения. Владельцем счета ребенок становится в 14 лет, но снять деньги сможет лишь по достижении совершеннолетия, то есть с 18 лет. Контролировать состояние счета ПДС родители могут в любое время в личном кабинете на сайте фонда, где также есть отдельный доступ для ребенка.

Долевое страхование жизни (ДСЖ)

С 1 января 2025 года в России начались продажи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ). ДСЖ — это комплексный продукт, объединяющий классическое страхование жизни и инвестиционную составляющую. Оно может быть оформлено через банк, страховую компанию, а также у независимого страхового брокера или финансового консультанта.

В отличие от классического банковского депозита, где вы помещаете фиксированную сумму на заданный срок под определенный процент, структура ДСЖ намного сложнее. Здесь учитываются ваша страховая премия (общая сумма регулярных платежей страховой компании), твердый срок действия договора (чаще всего 5, 10, 15 или 20 лет), гарантийная выплата родным в случае неблагоприятных событий и отдельная инвестиционная компонента, от роста которой зависит ваш потенциальный доход.

Взносы по долевому страхованию жизни распределяются следующим образом: часть средств идет на покрытие страховых рисков (это комиссия страховой компании), другая часть расходуется на административные издержки и вознаграждение агентов, а оставшаяся сумма инвестируется в паевые инвестиционные фонды, способные приносить доход.

Такой вид финансового страхования могут рассмотреть все, кто планирует будущее, что обеспечить себя дополнительными доходами к пенсии.

Индивидуальный инвестиционный счет ИИС-3

В январе 2024 года на российском финансовом рынке появился новый тип индивидуального инвестиционного счета – ИИС‑3, который заменил традиционные трехлетние счета ИИС-1 и ИИС-2. Особенностью ИИС-3 является требование держать средства на счету не менее пяти лет (с 2025-2026 гг.), с каждым последующим годом увеличение срока до 10 лет (после 2030 года) для целей получения налоговых вычетов. Тем не менее, при наличии особых жизненных ситуаций предусмотрено право перевести средства с ИИС-3 в медицинскую организацию на оплату дорогостоящих видов лечения без потери права на налоговые льготы. Преждевременное закрытие счета влечет возврат ранее полученных налоговых льгот, а также уплату пеней.

Открыть ИИС-3 можно не только у брокера или управляющего, но и у управляющей компании открытых паевых инвестиционных фондов.

Вложения через ИИС-3 предусматривают возможность получения вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) как на взносы, так и на инвестиционный доход. Так, от уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тысяч рублей в год: максимальный размер вычета может составить 52 тысячи рублей в год при стандартной ставке 13% или до 88 тысяч рублей при максимальной ставке 22%. От уплаты налога освобождается также инвестиционный доход до 30 миллионов рублей в год (за исключением дивидендов).