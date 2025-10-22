Фигуранту дела о хищении у бойцов СВО отказали в медосвидетельствовании

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Фигуранту уголовного дела о хищениях у бойцов СВО Дмитрию Боглаеву отказали в направлении на медицинское освидетельствование, он страдает астмой, входящей в перечень болезней, при которой нельзя содержаться в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик.

Ранее защитник рассказал агентству о подаче заявления в следственный изолятор с просьбой направить его подзащитного на медосвидетельствование с целью установки диагноза и дальнейшего перевода Боглаева под домашний арест.

"Пришел отказ из следственного изолятора о направлении на медосвидетельсвование Боглаева. Отказали, так как необходимы медицинские документы о стационарном лечении астмы. Военкомат в ответе на запрос написал, что Боглаев признан негодным к военной службе из-за данного заболевания", - сказал адвокат.

Правительство РФ в мае текущего года расширило список заболеваний, при которых нельзя содержать человека под стражей. В него вошли астма и ряд других заболеваний.

При этом Чигилейчик отмечал, что Боглаев хочет на СВО и просил направить его в зону проведения, несмотря на заболевание.

По данному делу арестованы более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. Трое фигурантов находятся в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт " Шереметьево ", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.