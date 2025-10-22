Рейтинг@Mail.ru
Цифровая услуга для коммунальщиков Подмосковья вошла в "Белую книгу" ФАС
Новости Подмосковья
 
17:28 22.10.2025
Цифровая услуга для коммунальщиков Подмосковья вошла в "Белую книгу" ФАС
Цифровая услуга для коммунальщиков Подмосковья вошла в "Белую книгу" ФАС
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Онлайн-услуга "Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения с установлением технологических нормативов для новых организаций", предоставляемая комитетом по ценам и тарифам Московской области для новых поставщиков тепла, была включена в "Белую книгу" ФАС РФ, сообщает пресс-служба комитета.
"Эта услуга – не просто техническое усовершенствование, а системное решение, направленное на формирование здоровой конкуренции в сфере ЖКХ. Мы даем новым игрокам четкие, прозрачные и быстрые правила выхода на рынок", – приводит пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области слова председателя ведомства Олега Толмачева.
Комплексная онлайн-услуга "Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения с установлением технологических нормативов для новых организаций" разработана комитетом по ценам и тарифам при участии министерства энергетики региона и министерства государственного управления области для новых поставщиков тепловой энергии. Нововведение позволяет компаниям, впервые выходящим на рынок теплоснабжения, в упрощенном и полностью цифровом формате пройти процедуру установления тарифов и технологических нормативов. Оно соответствует задачам национального проекта "Экономика данных".
Также в "Белую книгу" вошли система сопровождения инвестиционных проектов – АИС "Инвестор" и ИИ – контроль уличной торговли, они реализованы подмосковным правительством.
Экскурсия - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Более 120 экскурсоводов прошли аттестацию в Подмосковье с начала года
